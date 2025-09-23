В Карибском бассейне к 2040 году могут перестать расти и начнут разрушаться коралловые рифы. Это связано с глобальными изменениями климата, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: А.Аманжолова

Изменение климата — одна из причин уменьшения числа коралловых рифов во всем мире. Температура океана повышается, из-за чего кораллы теряют цвет и погибают. Рифы становятся уязвимее и к другим угрозам. Из-за повышения уровня углекислого газа морская вода становится более кислой, из-за чего кораллам становится сложнее строить скелеты.

Исследователи заметили, что здоровье коралловых рифов ухудшается из-за болезней и чрезмерно теплой воды в океане в течение последних нескольких десятилетий. Ученые хотели выяснить, как рифы в регионе будут продолжать расти по мере потепления климата. Они изучили вертикальные срезы древних ископаемых рифов, которые стали видимы из-за поднятия побережья. Это позволило исследователям понять, как в прошлом разные коралловые сообщества строили рифы.

Ученые сопоставили информацию с экологическими данными более чем 400 современных рифовых участков. Они хотели рассчитать, как быстро эти рифы растут сегодня. С помощью климатических моделей исследователи спрогнозировали, как текущие темпы роста рифов могут измениться к 2100 году при различных сценариях глобального потепления.

Авторы исследования, опубликованного в Nature, пришли к выводу, что к 2040 году более 70% коралловых рифов в Карибском регионе могут перестать расти и начнут разрушаться. К 2100 году почти все рифы могут быть уничтожены, если температура вырастет на два градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня. При нынешней климатической политике, прогнозируется рост температуры на 2,7 градуса по Цельсию к 2100 году.

Согласно анализу, рост кораллов вряд ли будет сопоставим с повышением уровня моря. В некоторых районах рифы покроет 0,3-0,5 метра дополнительной воды к 2060 году, и около 0,7-1,2 метров к 2100 году.

Коралловые рифы, особенно находящиеся вблизи берегов, защищают береговые линии от наводнений во время циклонов и штормов. Кораллы — важнейшее убежище для морских жителей. Они поддерживают важные рыболовные промыслы, от которых зависят сообщества во всем мире.