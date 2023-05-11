Коронавирус: реплика на оригинал

Общество
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Беседовала Людмила Макаренко

Пандемия коронавируса официально закончена. Так решила Всемирная организация здравоохранения, отменив в начале мая глобальную чрезвычайную ситуацию в отношении COVID-19.

коллаж Натальи Ляликовой

Можно ли считать отмену пандемии, ровно три года будоражившей планету, победой человечества над «короной»? Стал ли менее опасным смертоносный вирус и чего ждать от возбудителя-мутанта, который продолжает «подбирать ключи» к защищенному иммунитетом организму человека? Об этом мы говорим с заведующей референс-лабораторией филиала Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Акнур Муталиевой.

– Акнур Сапаралиевна, сейчас чаще приходится слышать не о новых штаммах и даже не о вариантах коронавируса, а о его подвариантах. В чем их особенность и чем они отличаются от своих предшественников?

– Одним из активно действую­щих вариантов коронавируса остается «омикрон», и именно он дает свои новые подварианты. Напомню, штамм коронавируса, названный «омикроном», впервые был обнаружен в Южно-Африканской Республике в 2021 году, теперь доминируют его вариации, в том числе линия ХВВ. Она рекомбинантная, то есть возникшая после естественного инфицирования человека сразу двумя формами «омикрона» и содержащая генетический материал их обоих. Впервые эта новая наследственная линия была обнаружена в Индии летом 2022 года. Следующий подвариант ХВВ.1.16 зарегистрирован всего пару месяцев назад и обозначен ВОЗ как представляющий интерес и находящийся под наблюдением.

– На что направлены мутации, которые привели вирус к его сегодняшнему состоянию?

– Сейчас в разных подлиниях независимо друг от друга возникают схожие изменения, которые прежде всего нацелены на преодоление иммунного ответа. Вирусам приходится распространяться в популяции людей, которые получили защиту: одни – через прививки, другие – по несколько раз переболев ковидом. Для преодоления накопленного коллективного иммунитета возбудителю необходимы новые возможности. Процесс таких изменений идет одновременно в нескольких подлиниях и называется конвергентной эволюцией.

– Как это выглядит чисто физически? Что меняется в состоянии вируса?

– Прежде всего модифицируется его химический состав, благодаря чему меняются свойства вируса. Главная цель мутаций остается в том, чтобы «обмануть» иммунитет. Если мы говорим о подварианте ХВВ, то иммунная система распознает его не так быстро, как другие репликации вируса, а значит, он получает больше времени на распространение. Такие замены чаще происходят в положениях спайк-белка коронавируса – того самого «шипа», который отвечает за прикрепление к клетке человеческого организма и дальнейшее инфицирование.

– Станут ли новые мутанты коронавируса более опасными, если они «научатся» обходить иммунные «кордоны»?

– Сам «омикрон» определен как вариант интереса из-за устойчивого увеличения его распространенности. Дальнейшая эволюция усиливает эту характеристику. Но данных, что подварианты вируса серии ХВВ являются более заразными, чем их прототипы, у науки нет. Притом что ХВВ.1.16 обладает свойствами иммунного ухода и преимущест­вом в росте, изменения в тяжести протекания заболевания в странах, где он циркулирует, не были отмечены. Глобальная оценка риска для ХВВ.1.16 остается ниже по сравнению с другими известными вариантами.

Но все-таки ВОЗ рекомендует государствам – членам организации держать в приоритете исследования новых вариаций мутировавшего вируса. Кроме того, техническая и консультативная группа ВОЗ по составу вакцин продолжает оценивать эффективность используемых прививочных материалов против COVID-19 применительно к возникающим мутациям.

– Не дали ли повода прошедшие годы пандемии говорить о каком-нибудь симбиозе ковида с другими респираторными инфекциями? Как сосуществуют, например, вирусы гриппа и коронавирус?

– Ограничительные меры, дейст­вовавшие в большинстве стран мира в 2020–2021 годах, привели к значительному снижению заболеваемости инфекциями, вызванными вирусами, у которых репродуктивное число ниже, чем у SARS-CoV-2, в их число входит и грипп. Но к окончанию пандемии циркуляция большинства ОРВИ восстановилась.

Продолжается интегрированный мониторинг случаев одновременного инфицирования SARS-CoV-2 и гриппом. И пока полученные результаты не дают оснований говорить о возможном взаимодействии между ними. КВИ штамма SARS-CoV-2, как ожидают ученые, в конце концов может стать одной из сезонных инфекций. В настоящее время известно о четырех типах сезонных коронавирусов человека, которые ежегодно циркулируют во время эпидемического сезона. Вероятно, SARS-CoV-2 присоединится к их числу.

– А по какой причине снизилась заболеваемость гриппом во время пандемии?

– Можно предположить, что на фоне подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией искажалась симптоматика других ОРВИ. Причиной могло быть и то, что больше внимания обращалось на SARS-CoV-2, случаи других инфекций не всегда фиксировались. В прошлом эпидсезоне было установлено всего четыре случая гриппа по стране. В этом году эти показатели намного выросли, но и SARS-CoV-2 фиксируется значительно реже.

– Мы внимательно наблюдали, как коронавирус рос до более грозных мутантов, пока тема не «помельчала» до подвариантов. Означает ли это, что резерв для опасных репликаций исчерпан или вредитель еще может преподнести сюрпризы?

– Однозначно утверждать, как поведет себя коронавирус, не возьмется ни один специалист. Мы знаем о высокой способности SARS-CoV-2 к рекомбинациям, это дает вирусу большой эволюцион­ный потенциал – возможность быстро менять свои свойства и тем самым увеличивать скорость распространения. И пока не установлен сезонный паттерн заболеваемости, нельзя с абсолютной уверенностью говорить, что коронавирус стал сезонной инфекцией. Поэтому исключить вероятность появления новых видов коронавируса не получится. Необходимо продолжать исследования и наблюдения за его эволюцией.

– В чем главная причина стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией: популяционный иммунитет или «слабеющий» вирус?

– Решающее значение имела массовая вакцинация, благодаря которой образовался достаточный коллективный иммунитет. И дело, конечно же, не в вирусе – он не перестает быть опасным, так как постоянно появляются его новые варианты и подварианты.

– Что лично Вам, как ученому, показалось наиболее интересным в истории с эпидемией КВИ?

– Новый коронавирус является зоонозной инфекцией. Остается загадкой то, как SARS-CoV-2 из дикой природы перешел в человеческую популяцию. Да и в целом по сравнению с другими респираторными вирусами для науки SARS-CoV-2 остается очень интересным случаем из-за своей высокой изменчивости.

 

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