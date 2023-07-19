Корпорация счастья

Аренда квартиры в областном центре за… 1 000 тенге в месяц – казалось бы, в наши дни такое невозможно! Однако это – правда. Заводчане сейчас за свое жилье платят именно столько. При этом они, живя уже в своих квартирах, накап­ливают необходимые 50% на депозитах в Отбасы банке. Это позволит им уже через несколько лет на оставшуюся сумму получить жилищный заем по ставке 5% годовых (ГЭСВ от 5,1%). Такой вариант решения жилищного вопроса работников предприятия стал возможен благодаря корпоративному продукту Отбасы банка и социальной политике ERG.

Дом, в котором 56 павлодарских семей приобрели квартиры, в цент­ре Павлодара построила компания EurasianResourcesGroup. Один из крупнейших работодателей Казахстана уже третий год помогает своим рабочим в решении их жилищных вопросов с помощью продукта «Корпоративный» Отбасы банка.

Поэтому в канун Дня металлурга новоселье здесь отметили сотрудники четырех предприятий ERG: кроме Казахстанского электролизного завода еще и Краснооктябрьского бокситового рудоуправления АО «Алюминий Казахстана», Аксуского завода ферросплавов АО «ТНК «Казхром» и Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения.

В рамках сотрудничества с ERG схема применения корпоративного продукта такова: работодатель строит дома, в которые на правах аренды заселяются сотрудники предприятий (по списку самих организаций) и, живя уже там, копят на первоначальный взнос от стоимости квартир. На это дается от трех до восьми лет, а после оформляется жилищный заем в Отбасы банке со ставкой по кредиту от 3,5 до 5% годовых (ГЭСВ от 3,6%). И тогда уже квартира становится не арендной, а собственной!

– Каждая сторона программы получает свое: работник – квартиру, завод – лояльность и преданность сотрудников, решает кадровые вопросы, а банк получает аккуратных и платежеспособных клиентов, – рассказал заместитель председателя правления Отбасы банка Нурлан Акшанов, приехавший в Павлодар, чтобы поздравить новоселов. – Мы с радостью сотрудничаем с предприятиями ERG и помогаем решать вопросы приобретения жилья для их сотрудников на самых доступных условиях. За последние три года наше плодотворное партнерство с ERG позволило обеспечить жильем более 650 семей.

Баглан Шабиденова работает на Казахстанском электролизном заводе почти 15 лет, устраивалась она уборщиком производственных помещений, затем стала крановщиком, после – оператором пылегазоулавливающих установок, а сегодня трудится весовщиком. После долгих лет работы решила подать документы на участие в жилищной программе, но почему-то на удачу не рассчитывала. И, как оказалось, зря.

– Я документы подала и забыла. А когда начальник сказал, что я смогу приобрести однокомнатную квартиру, от счастья я не смогла сдержать эмоций – были и слезы, и переживания. Ведь до сегодняшнего дня я проживала в квартире моей сестры. Но у нее дети уже подрастают, и мне нужно было что-то решать. А тут такая прекрас­ная новость – квартира в центре города на четвертом этаже, мне повезло! – признается Баглан Шабиденова.

Оператор автоматизированного процесса производства алюминия Асан Туткиев работает на заводе с 2009 года. Говорит, первое время было нелегко – новое предприятие, новое оборудование. Многому пришлось научиться, помогли коллеги. Со временем поднимались разряды, росла зарплата. В прошлом году к профессиональному празднику Асану Туткиеву вручили грамоту от имени акима области, а в нынешнем его ожидал второй сюрприз – ключи от четырехкомнатной квартиры.

– С супругой и детьми мы долгое время снимали квартиру. Это нелегко. Но руководство завода высоко оценило мой труд, и теперь вот вручили ключи от просторной и светлой квартиры, которую мы купим на доступном для нас основании при поддержке Отбасы банка. Теперь у нашей семьи начнутся приятные хлопоты – будем делать ремонт, дети начнут обустраивать свои комнаты. О таком мы могли только мечтать. Спасибо руководству ERG! – говорит новосел Асан Туткиев.

Корпоративный продукт Отбасы банка доступен всем желающим – частным, государственным, квазигосударственным компаниям и организациям Казахстана. Уже сейчас по всей стране заключены более 40 соглашений на 115 млрд тенге, при этом 90 млрд – это как раз средства компаний и акиматов.

Варианты сотрудничества – самые разные, ведь не все предприятия могут за свой счет строить дома, как это делает ERG. В таком случае компания может фондировать кредиты, чтобы ее сотрудники получали дешевую ипотеку на первичном и вторичном рынке жилья. То есть компания предоставляет средства Отбасы банку, а банк распределяет их в виде кредитов сотрудникам, определенных самой компанией, беря на себя все операционные процессы, юридическое сопровождение, оформление и так далее.

Немаловажно, что продукт «Корпоративный» позволяет получить доступный кредит, имея первоначальный взнос всего 10% от стоимости жилья. Впрочем, под каждую компанию Отбасы банк разрабатывает отдельный продукт, благодаря чему в проекте участвует и средний, и малый бизнес. Например, один из казахстанских диализных центров помог в таком формате купить квартиры пяти своим сотрудникам.

У Отбасы банка также есть опыт по решению жилищного вопроса сотрудников предприятий «Каражанбасмунай», «Казфосфат», образовательных и медицинских учреждений.

В числе крупных партнеров Отбасы банка – акиматы. Сотрудничать с банком по реализации молодежных программ начали с «Алматы жастары» в 2017 году на паритетных условиях – часть средств для займов горожанам предоставлял городской акимат, часть – Отбасы банк. При этом доля банка постепенно сокращается: на сегодня уже 41 млрд выделил город и 10 млрд – банк (по состоянию на 2017–2022 годы).

Затем проект поддержали в Астане, Шымкенте, областях – Актюбинской, Алматинской, Карагандинской, Атырауской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Жамбылской областях и в регионах Жетысу, Абай, Улытау. И вот хорошая новость для Прииртышья – в ближайшее время в Отбасы банке начнут прием заявок для участия в программах «Ертіс жастары», «Екібастұз жастары» и «Ақсу жастары».

Условия таких региональных прог­рамм более чем приемлемые – первоначальный взнос всего в 10% (на общих основаниях клиенты Отбасы банка должны накопить 50%), ставка по кредиту – 5% (ГЭСВ от 5,2%). Есть ограничение по возрасту участников – до 35 лет, также прописаны приоритетные профессии – учителя, медики, представители сферы культуры и спорта, СМИ и так далее. В числе прочих критериев, которые дают заявителю дополнительные баллы, – стаж работы, зарегистрированный брак, наличие детей. Конечно, это не обязательные условия, но они дают преимущества в том случае, если желающих получить льготную ипотеку больше, чем позволяет объем выделенных средств.

– Первый объем финансирования для Павлодара – по 500 миллионов от акимата и банка. Для старта сумма в миллиард неплохая, – говорит Нурлан Акшанов. – Павлодар – город молодых, и наша прог­рамма будет решать их жилищные проб­лемы. Максимальная сумма по такому кредиту – 18 миллионов, так что на первом этапе мы сможем предоставить ориентировочно до 65 займов. Но мы уверены, что сотрудничество с акиматом продолжится, и для молодых павлодарцев путь к собственному жилью будет максимально коротким.