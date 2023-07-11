Кошанов о запуске проекта "Қарызсыз қоғам": Наша цель – дать людям удочку, а не рыбу

Мажилис, Экономика, Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отметил глава Мажилиса, проект партии помогает людям по закону выйти из долговой кабалы, обучиться финансовой грамотности, получить выгодные кредиты от государства для ведения своего дела.

Фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Спикер Мажилиса, председатель партии "AMANAT" Ерлан Кошанов посетил Туркестанскую область, где ознакомился с работой социальных объектов и предприятий региона, обсудил с населением ход реализации партийных проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Кошанов посетил школу имени Аль-Фараби в ауле Аксукент Сайрамского района на 1200 мест. Школу в 2022 году на личные средства построил местный житель, ветеран партии "AMANAT" Низамхан Сулайманов. Для региона, в котором на сегодня остается наибольший процент трехсменного формата обучения по стране, проблема нехватки ученических мест особенно актуальна. Всего меценат построил 7 таких школ в своем районе.

"На последнем Курултае в Туркестане наш президент сказал, что Справедливый Казахстан невозможно построить без Ответственного гражданина. Это - человек, который честно работает на благо страны и делает все для развития родного края. Это патриот на деле, а не на словах. Бизнесмены Сайрамского района являются наглядным примером Ответственного гражданина", – сказал председатель Мажилиса.

Он подчеркнул, что также ознакомился с новым спортивным комплексом в ауле Кутарыс, построенным полностью на частные средства, и поручил партийцам больше показывать такие примеры социальной ответственности бизнеса на уровне республики.

В Сайрамском районе прошло обсуждение хода реализации партийного проекта "Ауыл аманаты" по поддержке предпринимательства на селе, с участием руководителей крестьянских хозяйств, воспользовавшихся этой программой. 

"Проект "Ауыл аманаты" – это прекрасная возможность для граждан на селе повысить свои доходы. Особенно актуально это для такого густонаселенного региона, как Туркестанская область, где люди проживают преимущественно в сельской местности. В этом году пятая часть всех средств по данной программе будет направлена именно сюда, это около 20 миллиардов тенге. Будут созданы новые рабочие места для почти 3,5 тыс. человек", – сказал Ерлан Кошанов.

Также председатель Мажилиса встретился с участниками проекта "Қарызсыз қоғам", который направлен на формирование финансовой грамотности и правильной культуры потребления. Проект получил высокую оценку у жителей региона. По словам председателя Мажилиса, сейчас в стране 7,5 млн человек, то есть треть населения, имеют долги в банке. Около 1,5 млн граждан имеют просрочку 90 и более дней, и находятся в предбанкротном состоянии. Сегодня эта проблема приобрела государственный уровень. 

"Такие люди не знают куда идти и к кому обращаться за помощью. Во многом причины долгов кроются в недостаточной финансовой грамотности граждан. Поэтому партия "AMANAT" запустила проект "Қарызсыз қоғам". За два месяца в ряде регионов страны обучение прошли более 20 тыс. человек. До конца года проект будет масштабирован по всей стране с общим охватом 80 тысяч человек. Тренеры учат людей вести личные финансы, планировать семейный бюджет, как правильно брать кредиты", – рассказал спикер палаты.

В целом Ерлан Кошанов подчеркнул, что, благодаря политике президента и проектам партии "AMANAT", сегодня открываются новые большие возможности для активных людей на селе.  

"Проекты партии помогают людям по закону выйти из долговой кабалы, обучиться финансовой грамотности, получить выгодные кредиты от государства для ведения своего дела. Одновременно государству возвращаются большие объемы сельхозземель, которые также будут предоставлены людям. Теперь главное – быть активными и воспользоваться открывающимися перспективами. Наша цель – дать людям удочку, а не рыбу. Создать возможности для самореализации людей, чтобы они могли работать и достойно обеспечивать себя", – отметил председатель Мажилиса.

Примером этих слов стало хозяйство Данияра Каратаева в ауле Шарбулак Казыгуртского района, которое посетил Ерлан Кошанов. Имея долги, без постоянного места работы, сельчанин прошел обучение по проекту "Қарызсыз қоғам" и затем взял кредит по проекту "Ауыл аманаты" на сумму 4 млн тенге. Было куплено 8 дойных коров и налажено молочное производство. Сейчас Данияр Каратаев имеет стабильный хороший доход.

Также в регионе спикер Мажилиса ознакомился с ходом реализации партийных проектов "Жер аманаты" и "Құқықтық қөмек", выслушал предложения людей по их совершенствованию.

#мажилис #население #проект #Кошанов #Қарызсыз қоғам

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