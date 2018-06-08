Кошкин дом

Свежий выпуск
580
Гуляим Тулешева

Был обычный осенний вечер – темный, промозглый, ветреный. В окнах городских высоток почти не было света – поздно. Хрупкая девичья фигурка робко проплыла между брошенными во дворе на произвол ночной непогоды автомобилями и, подобно легкому привидению, тихо проскользнула в подъезд.

Первый этаж. Второй… Устала. Туфли жмут пальцы. Плечи сникли. В ушах еще шумят хлопоты и заботы затянувшегося рабочего дня. От голода сосет под ложечкой, но готовить ужин она не будет – забот и так хватает. Еще один лестничный пролет, и вот она, дверь ее квартиры, а рядом, как обычно, коробка с двумя месячными котятами.

Молодая женщина тихо открыла дверь и занесла находку домой. Двумя малышами больше – какая разница?..

Однажды в Юлином письме я с удивлением прочитала о том, что у нее в двухкомнатной квартире живут… 40 кошек. Она просила не говорить об этом ее маме, но не сомневалась, что поступает правильно. Раньше она только подбирала брошенных животных, а теперь участвует в рейдах, после которых найденышей лечит, стерилизует и пытается найти им новых владельцев. Хотя пока это у нее плохо получается, и с каждым рейдом мурлыкающих пушистиков становится все больше и больше. А еще есть «добрые» соседи, которые приносят котят прямо под дверь.

У Юли свой небольшой бизнес, она занятой человек. Но все свое свободное время она отдала бездомным животным. Каждый ее день начинается и заканчивается тщательной уборкой, еженедельно она приглашает ветеринара, а корм и наполнители для лотков ей привозят на дом.

Такая жизнь отодвигает Юлю все дальше и дальше от общества людей, где большинство ее осуждают.

А собственно, что осуждают? Когда-то кошечка жила в теплом доме, была здоровой, сытой и любимой. Добрый хозяин не стал ее стерилизовать: говорят, это вредно для здоровья животного. И однажды у кисы появились котята. Топить? Жалко! Их посадили в коробку и выставили на улицу. Двоих взяли сразу. Четверо сидели на улице 3 дня: кто-то налил крышечку молока, кто-то положил кусочки колбаски. Но без тепла мамы-кошки двое котят заболели и умерли. А оставшиеся крепыши были подкинуты к чьим-то дверям чуткими ребятишками. И тот, кто жил за этими дверями, отнес котят туда, где их точно возьмут, – к Юле.

В этой нехитрой истории все были добрыми, заботливыми и чуткими. И только Юля взяла ответственность на себя.

Здесь трудно кого-то осуж­дать. Благодарности достойны все, кто участвовал в этом пути спасения беззащитных животных. Ведь вряд ли кто чувствует себя добрым и щедрым, отдав свою завалявшуюся одежду человеку, которому нужно жилье или хотя бы ночлег. Это все равно что кормить голубя с переломанным крылом. Заведомо зная, что он погибнет на улице. Но кормишь, потому что это все, что ты можешь себе позволить: ну не тащить же каждую раненую птицу домой. Да, серьезное решение проблемы часто связано с дополнительными неудобствами и заботами, принять которые ты совсем не готов. Но, может быть, ты и сам подобен этому голубю. И для тебя покупка семечек – тоже серьезный поступок, точнее сказать, жертва.

Хочется преклонить голову перед теми, кто ухаживает за одинокими или забытыми родными детьми стариками, кто всегда находит деньги для безысходно бедных и время для безнадежно больных. Это они герои историй об усыновленных детях, о бездомных, нашедших приют, обо всем, что не просто констатирует факт проблемы, а несет в себе пример ее решения смелыми людьми, не побоявшимися неудобств и осуждения.

Я хочу, чтобы такие люди встречались как можно чаще. Хочу дружить с ними и быть похожей на них. Что для этого нужно? Не знаю. Возможно, только решение быть и ничего более.

Да, нельзя спасти всех. Но как пройти мимо и остаться человеком?

…Юля занесла котят домой. А навстречу ей выбежала целая банда хвостатых друзей: полосатые, пушистые, задиристые и скромные, с выбитым глазом и перебинтованной лапой. Они все ее любили. И каждый считал, что он – ее единственный котище и она его точно не бросит.

Популярное

Все
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
В Талдыкоргане состоялся областной конкурс-фестиваль народных театров, посвященный 100-летию народной артистки Казахстана Бикен Римовой
Государственный общеобязательный стандарт образования будет пересмотрен в Казахстане. Учебную нагрузку обещают снизить, при этом усилить воспитательный компонент на основе национальных ценностей и казахстанского патриотизма. А вот рюкзаки школьников легче пока не станут
В Усть-Каменогорске полицейские изъяли крупную партию марихуаны
Ядовитые паукоообразные активизировались в Шымкенте
На пасеках Туркестанской области массово гибнут пчелы
Большая часть сельскохозяйственных угодий Шымкента отведена под зерновые культуры
Одновременно с реконструкцией автострады Кызылорда – Жезказган здесь решено создавать придорожную торгово-сервисную инфраструктуру для водителей и туристов
Финансовый регулятор сохранил базовую ставку на уровне 16,75%, посчитав, что наметившийся тренд замедления инфляции является недостаточно устойчивым
В Астане состоялись проводы новобранцев в Десантно-штурмовые войска
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 8 апреля 2023 года № 7
В столице в Ботаническом саду состоялось мероприятие, посвященное празднованию Всемирного дня здоровья и 75-летию Всемирной организации здравоохранения
Первый в стране участковый пункт полиции нового типа открыли в Павлодаре в рамках внедрения сервисной модели
Улыбнись, Казахстан, и турист к тебе потянется
В Евразийском национальном университете открылась аудитория имени общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 8 апреля 2023 года № 8
К ответственному самоуправлению
В режиме IT
Под крышей дома своего
Алаколь или Египет?
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Ежедневная потребность в козьем молоке для лечения мужа привела к организации женщиной домашней козьей фермы
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
Места все меньше, поток людей несет вглубь салона автобуса. Чувствую, как перехватывает дыхание, грудная клетка сдавлена. Развернуться нет возможности: вокруг – спины, рюкзаки, подмышки, а люди все продолжают протискиваться, толкаясь, вперед…
Более 94 тыс. казахстанских семей вышли из состояния бедности за год
Поддержка и стимулы
Путинцева одержала победу над экс-третьей ракеткой мира на турнире WTA
В своем выступлении в рамках первой сессии Парламента нового созыва Глава государства указал на важность юридической защищенности медицинских работников, отметив, что депутатам следует уделить должное внимание решению данного вопроса
В своем выступлении на открытии первой сессии Парламента VIII созыва Президент четко определил основные параметры, которым должен соответствовать Налоговый кодекс
Юрий Ильин назначен министром по чрезвычайным ситуациям РК
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Осуждены трое жителей Акмолинской области за продажу ворованных авто из России
Горящий камыш на побережье Каспия тушат с помощью вертолета
Казахстан планирует поставлять в Азербайджан несырьевые товары на сумму свыше $304 млн
Смог в Атырау: превышения вредных веществ нет, но горожанам рекомендовали носить на улице маски
Новшества в Бюджетный кодекс РК обсудили в Правительстве
"Трупы собак везде": на видео дачников отреагировали в полиции и акимате Алматинской области
Казахстан предложил локомотивы и грузовые вагоны собственного производства Азербайджану
Более 2,4 тысячи подозреваемых в преступлениях разыскивает Казахстан
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»

Читайте также

Миллион деревьев и кустарников высадят в текущем году в Аст…
Важна поддержка, но не давление
О задачах культурного строительства
К ответственному самоуправлению

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]