Косшы стал первым в стране плацдармом пилотного проекта «Отбасы банка»

Статьи
47
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В преддверии 30-летия Конституции в Акмолинской области дан старт уникальному для всей страны пилотному проекту по обеспечению граждан жильем через «Отбасы банк», передает корреспондент Kazpravda.kz

Первыми его участниками стали жители города Косшы, передает управление внутренней политики.

Напомним, по поручению президента «Отбасы банк» получил новые полномочия - теперь именно он ведет единую очередь на жилье и занимается его распределением. Банк фактически стал главным оператором жилищной политики страны. И первым городом, где запущен пилотный проект в новом формате, стал Косшы.

«Сегодня мы передаем в представительство «Отбасы банка» 371 квартиру. Из них 261 семья получит арендное жилье с правом выкупа, а 110 - квартиры по кредитной программе. В целом жильем в Косшы будут обеспечены 560 семей. Этот проект - первый в Казахстане. Косшы стал плацдармом новой системы, которая позволит тысячам семей по всей стране обрести собственный дом», - заявил аким области Марат Ахметжанов.

В банке подчеркивают, что выбор Косшы для запуска пилота не случаен: молодой, динамично развивающийся город стал символом перемен и площадкой, где новая система обещает продемонстрировать положительные результаты.

«Это новый механизм, и мы гордимся, что начали именно здесь. Арендное жилье и кредитные квартиры - это только начало. Мы благодарим местные исполнительные органы за поддержку и уверены, что до конца года все обязательства будут выполнены. Косшы становится примером для других регионов», - отметил в своем выступлении директор Акмолинского ОФ «Отбасы банк» Алмат Нурахметов.

70 квартир в новом жилом комплексе «Ынтымак» предусмотрены для социально уязвимых категорий населения. Комплекс на участке площадью 3,7 га, включает четыре многоквартирных дома - один девятиэтажный и три пятиэтажных. Всего предусмотрено 549 квартир, из которых 103 зарезервированы для дольщиков. По словам акима, такой комплексный подход позволяет решать сразу несколько задач: обеспечивать жильем очередников, поддерживать социально уязвимые слои населения и закрывать вопросы обманутых дольщиков. 

Марат Ахметжанов также отметил, что развитие Косшы не ограничивается лишь жилищными инициативами.

«Реализуются и другие важные проекты - идет газификация, обеспечивается население качественной питьевой водой, ремонтируются дороги. Сегодня мы закладываем фундамент современной школы, которая станет новым социальным объектом и придаст городу особый облик. Все это даст мощный импульс устойчивому развитию Косшы», - заключил аким.

К слову, и жилищные инициативы охватывают не только Косшы - по всей Акмолинской области они уже дают ощутимые результаты. Только за последние два года жильем обеспечены почти 4 800 семей, из них более 1 500 - социально уязвимые категории. Подобных показателей регион не наблюдал последние семь лет.

#жилье #Косшы #ОтбасыБанк

Популярное

Все
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Страна наращивает экспортный потенциал в новой глобальной реальности
В погоне за «зайцами»
Центральной таможенной лаборатории Казахстана – 30 лет
Стали ездить по правилам
Коммунальный сектор как долгосрочная инвестиция
Анна Данилина побеждает в США
В селе открылся «Қамқорлық»
Впервые в стране
Как использовать потенциал искусственного интеллекта
В Уральске наградили лауреатов регионального этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы-2025»
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 25 августа 2025 года № 75-НП
Прочная основа, большие перспективы
Диалог во имя мира и процветания
Африканские турниры
Президент выступит с Посланием народу Казахстана 8 сентября
Школа под наблюдением и заботой
Документ, воплощающий общечеловеческие ценности
Необходимые решения будут приняты
Запрос на справедливость и равенство – основа зрелой демократии
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Уборка идет полным ходом
Как Казахстан готовится к революции в производстве авиатоплива
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Арину разгромила, а Иге уступила
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Нашим палуанам не было равных
Сократить закупки из одного источника в «Самрук-Казына»: АЗРК сделало заявление
Два жилых массива полностью обеспечены газом
В поселке открылась новая школа
Создано спецподразделение по внедрению ИИ
Олжас Бектенов поручил ускорить работу по реконструкции ж/д вокзалов
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
Казахстанцам вернут почти 1,6 млрд тенге за отопление
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн

Читайте также

Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Диалог во имя мира и процветания
Human Capital forum: HR-службы госорганов и частных структу…
К вершинам Алтайских гор

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]