В преддверии 30-летия Конституции в Акмолинской области дан старт уникальному для всей страны пилотному проекту по обеспечению граждан жильем через «Отбасы банк», передает корреспондент Kazpravda.kz

Первыми его участниками стали жители города Косшы, передает управление внутренней политики.

Напомним, по поручению президента «Отбасы банк» получил новые полномочия - теперь именно он ведет единую очередь на жилье и занимается его распределением. Банк фактически стал главным оператором жилищной политики страны. И первым городом, где запущен пилотный проект в новом формате, стал Косшы.

«Сегодня мы передаем в представительство «Отбасы банка» 371 квартиру. Из них 261 семья получит арендное жилье с правом выкупа, а 110 - квартиры по кредитной программе. В целом жильем в Косшы будут обеспечены 560 семей. Этот проект - первый в Казахстане. Косшы стал плацдармом новой системы, которая позволит тысячам семей по всей стране обрести собственный дом», - заявил аким области Марат Ахметжанов.

В банке подчеркивают, что выбор Косшы для запуска пилота не случаен: молодой, динамично развивающийся город стал символом перемен и площадкой, где новая система обещает продемонстрировать положительные результаты.

«Это новый механизм, и мы гордимся, что начали именно здесь. Арендное жилье и кредитные квартиры - это только начало. Мы благодарим местные исполнительные органы за поддержку и уверены, что до конца года все обязательства будут выполнены. Косшы становится примером для других регионов», - отметил в своем выступлении директор Акмолинского ОФ «Отбасы банк» Алмат Нурахметов.

70 квартир в новом жилом комплексе «Ынтымак» предусмотрены для социально уязвимых категорий населения. Комплекс на участке площадью 3,7 га, включает четыре многоквартирных дома - один девятиэтажный и три пятиэтажных. Всего предусмотрено 549 квартир, из которых 103 зарезервированы для дольщиков. По словам акима, такой комплексный подход позволяет решать сразу несколько задач: обеспечивать жильем очередников, поддерживать социально уязвимые слои населения и закрывать вопросы обманутых дольщиков.

Марат Ахметжанов также отметил, что развитие Косшы не ограничивается лишь жилищными инициативами.

«Реализуются и другие важные проекты - идет газификация, обеспечивается население качественной питьевой водой, ремонтируются дороги. Сегодня мы закладываем фундамент современной школы, которая станет новым социальным объектом и придаст городу особый облик. Все это даст мощный импульс устойчивому развитию Косшы», - заключил аким.

К слову, и жилищные инициативы охватывают не только Косшы - по всей Акмолинской области они уже дают ощутимые результаты. Только за последние два года жильем обеспечены почти 4 800 семей, из них более 1 500 - социально уязвимые категории. Подобных показателей регион не наблюдал последние семь лет.