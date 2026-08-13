Обязательную цифровую маркировку пива в стеклянных бутылках введут в Казахстане

Коллаж: Комитет госдоходов Минфина

С 1 сентября 2026 года в Казахстане вводится обязательная цифровая маркировка пива и пивных напитков в стеклянных бутылках. Продукция, произведенная или ввезенная после этой даты, должна иметь код маркировки Data Matrix, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет госдоходов Минфина

Маркировка пива вводится поэтапно: с 1 февраля 2026 года – для продукции в кегах, с 1 сентября 2026 года – в стеклянных бутылках, а с 1 января 2027 года – в жестяных банках. В дальнейшем будет обеспечена полная прослеживаемость продукции с электронным оформлением и подтверждением документов при ее передаче между участниками оборота.

Отрасль уже демонстрирует готовность к новым требованиям. В ЦС МПТ зарегистрировано более 16 392 участников оборота.

Цифровая маркировка позволит прослеживать путь от производителя или импортера до розничной продажи, что будет способствовать повышению прозрачности рынка.

Что необходимо сделать участникам рынка

Участникам оборота необходимо зарегистрироваться в ЦС МПТ на данном портале и начать регистрацию карточек товаров.

Регистрацию рекомендуется завершить заранее, для получения коды маркировки.

Немаркированные остатки пива и пивных напитков, произведенные до даты введения обязательной маркировки, реализуются в течение одного календарного года согласно установленному перечню.

Ранее в КГД проинформировали, что с 1 февраля начинается поэтапное внедрение цифровой маркировки пива и пивных напитков в соответствии с приказом Минторговли.