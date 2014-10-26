Краповых беретов удостоены 22 спецназовца Казахстана

Краповые береты получили 22 бойца подразделений специального назначения Национальной гвардии, сообщает Kazpravda.kz с ссылкой на 24.kz.
Напомним, к испытаниям на право ношения крапового берета, нагрудного знака "Бүркіт" и тельняшки крапового цвета в текущем году были допущены 68 офицеров и контрактников.
По информации канала, около полутора суток бойцы преодолевали 75-километровый марш по
горным рельефам. В ходе испытания помимо марш–броска бойцы выполнили 17 нормативов: передвигались ползком, прятались в окопах,
перетаскивали условно раненых, форсировали водную преграду, преодолевали "зараженную местность" в противогазах.
На заключительном этапе испытаний ребятам предстояло продержаться всего 3
минуты в настоящем бою.
Всего 22 военнослужащих смогли дойти до финала и стать обладателями крапового головного убора.
"Испытания – очень сложные. Главное – не сломаться. Все зависит от твоей
морально–психологической подготовки. И еще – во всем нужен строгий
расчет. В каждом движении, в каждом упражнении. А это непросто. Я вот
только с 6-го раза смог получить краповый берет", – сказал обладатель крапового берета Нурлан Саулебаев.
Кроме того, финалистам вручили нагрудные знаки "Бүркіт".
"Вы знаете, сдача экзамена на краповый берет не дает никаких материальных
преимуществ. Им не дают денежных премий, им не дают какую-то
дополнительную прибавку к их заработной плате. У них есть только
одно право, как они говорят, – первыми вступить на выполнение
боевой задачи. Вот это главное преимущество бойца крапового берета подразделения специального назначения "Бүркіт" нашей Национальной
гвардии Республики Казахстан.
За этими испытаниями наблюдали военнослужащие из России, Беларуси и
Китая. Они отметили, что проверка на прочность здесь проходит в более
жестких условиях, чем в аналогичных подразделениях у них. Теперь они
подумывают и у себя внедрить такую программу подготовки бойцов", – отметил заместитель главнокомандующего Национальной гвардией
РК Мухаметкали Сатов.
Квалификационные испытания среди военнослужащих подразделений специального назначения Национальной гвардии РК стартовали 23 октября. Из общего числа офицеров и контрактников, принявших участие в испытаниях, больше половины сошли с дистанции.