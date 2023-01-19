Красота и не только

Принцессой Актау стала 15-летняя жительница города Инкар Ислам, а приз детского жюри завоевала 10-летняя Айназ Хасан.

В конкурсе красоты, открывшем череду праздничных мероприятий, посвященных юбилею Актау, приняли участие 13 прелестниц в возрасте от 5 до 15 лет.

Режиссер конкурса Елена Синица рассказала, что мероприятие открылось театрализованным представлением «С днем рождения, город!», оно же было и первым заданием для юных конкурсанток.

Во втором задании – «Стиль нашего города» – каждая из участниц должна была самостоятельно собрать и продемонстрировать модный образ.

Девочки блестяще проявили свои таланты и удивили жюри, получив восторженные аплодисменты зрителей, и в третьем задании – «Лучше всех». Объединившись в команды, конкурсантки исполнили казахский, корейский и татарский танцы в следующем задании – «Шоу талантов».

– В пятом задании участницам предстояла фотосессия «Наследницы Томирис» – конкурсантки создали образ и передали эмоции через фото­графию. Ну а кульминацией конкурса стала театрализованная коллекция «Морская сказка», – рассказала Елена Синица.

По итогам конкурса профессиональное детское и взрослое жюри присудило участницам титулы. Так, «Жемчужиной Каспия» стала Дана Изтурган, «Звездочкой подиума» назвали Айлин Рамазан, «Мисс Талант» в старшей возрастной категории оказалась Мерей Жакыпова, в средней – Шахерезада Мурат, в младшей – Диана Рамазан.

Титул «Модель года» присудили Малике Куановой. Динара Берикбай стала обладательницей титула «Лицо года», а Марта Андреева – «Мисс Очарование».

Титул «Фотомодель года» в старшей возрастной категории достался Камиле Султановой, в средней – Алисии Фетисовой. Титул «Лучше всех» за творческий номер получила Алиса Мезенцева.

И наконец, титул «Овация» (приз зрительских симпатий по итогам интернет-голосования) и приз детского жюри «Колибри» достался Айназ Хасан. Титул «Восхищение», главную корону конкурса и титул «Актау ханшайымы-2023» завоевала Инкар Ислам.

В конце конкурса свои эмоции не скрывали как участницы, так и их родители.

– Я хочу поблагодарить организаторов конкурса, акимат города Актау, администрацию КДК имени Абая и арт-студию «Колибри» за проведение XXII городского конкурса «Актау ханшайымы-2023». Это было так волнующе. Наши дети готовились к выступлениям со всей серьезностью и ответственностью, – отметила одна из родительниц.

Конкурс приурочили ко дню рождения Актау. В этом году областному центру мангистауского региона исполняется 60 лет. Официальная дата празднования – сентябрь 2023 года, но местные власти решили растянуть удовольствие на все 12 месяцев и организовать максимальное количество мероприятий, чтобы задействовать в них всех жителей города.