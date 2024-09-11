Крайний срок подачи налоговых деклараций перенесли в Казахстане

Это обусловлено тем, что 15 сентября приходится на выходной

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Срок подачи налоговых деклараций по формам 250.00 и 270.00 перенесен на 16 сентября, передает Kazpravda.kz

Как пояснили в Департаменте государственных доходов Алматы, если последний день подачи налоговой отчетности выпадает на выходной или праздничный день, срок автоматически переносится на следующий рабочий день.

Обязанность сдачи деклараций распространяется даже на предпринимателей, приостановивших или прекративших свою деятельность.