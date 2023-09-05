Креатив нынче в цене

В своем Послании Глава государства отметил, что в современном мире именно «креативное производство», основанное на творческом потенциале и интеллектуальном капитале граждан, служит источником развития по-настоящему инклюзивной экономики. В Казахстане данный сектор до сих пор не развит, подчеркнул Президент. Вклад креативной индустрии в ВВП не дотягивает и до 1%, его доля в структуре занятости тоже крайне низка. При этом у нас есть целая плеяда соотечественников, благодаря своему таланту получивших признание даже на мировой арене.

Теперь должны создаваться условия для масштабного развития креативной экономики. Центры креативной индустрии должны быть в каждом крупном городе. Следует помогать участникам с вопросами коммерциализации своих продуктов, считает Президент, и для этого разработать отдельный пакет мер поддержки «креативщиков».

Эту новость называет не иначе как крутой директор продюсерского центра Qazaq Media Александр Аксютиц. По его словам, в киноиндустрии Казахстана сегодня настоящий бум. И если еще несколько лет назад фильмы в нашей стране снимали в основном за счет государственного бюджета, то сейчас ситуация резко изменилась.

– Только в ближайшие четыре месяца в кинотеатрах выйдут более 30 коммерческих картин отечественного производства. Они сняты на 100% за счет частного капитала. Для индустрии это большой шаг вперед и наглядное доказательство тому, что инвесторы поверили в нашу перспективность, – говорит он. – Я сам не так давно скептичес­ки относился к будущему отечественного кино как бизнеса. Однако мое мнение кардинально поменялось после успеха наших сериалов и фильмов как в Казахстане, так и за его пределами. Мы занимаем первые места на международных фестивалях, наши фильмы собирают рекорд­ные кассы в кинотеатрах, наш контент покупают иностранные платформы. В результате «креативщики» начинают зарабатывать серьезные деньги и профессионально развиваться.

Это и подтолкнуло Александ­ра Аксютица уйти из корпоративного сектора. Полгода назад вместе со своим партнером Шолпан Батырбаевой они открыли продюсерский центр Qazaq Media. За этот небольшой срок успели аккумулировать почти миллион долларов инвестиций, снять два фильма и запустить в производство еще один фильм и сериал. При этом еще на стадии разработки идей нашли крупного партнера в лице ведущей российской киноплатформы, которая выкупает мировые права на их контент.

– Понятно, что это высокорис­ковый бизнес, и большая часть казахстанских картин вряд ли сможет отбить даже свою себестоимость. Но всех нас подстегивают успешные примеры, когда фильмы собирали в разы больше, чем в них вкладывали. И с каждым годом таких кейсов все больше. Что самое главное, инвесторы готовы к таким рис­кам. Учитывая скромные бюджеты отечественного кино, вероятность успеха в любом случае превалирует над пессимистическими прогнозами, – уверен продюсер.

Впрочем, по мнению Александра Аксютица, не все так радужно в этой сфере, как хотелось бы. Все кинопроизводители, ориентированные на коммерческую составляющую, вынуждены ограничивать себя в выборе жанров. Статистика свидетельствует, что хорошие кассы собирают пока только комедии. Поэтому инвесторы крайне скептичес­ки относятся к вложениям в серьезное кино. А хороших идей очень много.

– Я лично не считаю, что казахстанцы готовы ходить в кинотеатры только для того, чтобы посмеяться. И когда наш продюсерский центр «обрастет жирком», будем рисковать и пробовать себя в новых жанрах. Кстати, сериал, который мы готовим к запуску по заказу российской платформы, как раз не про юмор. На самом же деле, если Казахстан стремится сделать киноиндустрию одной из новых точек экономического роста и экспортировать свои фильмы и сериалы, комедии нам не помогут. В мировой индустрии популярно другое кино, и фурор, который сегодня производит Южная Корея, наглядное тому подтверждение. В этом деле, как мне кажется, государство и должно помочь отечественным «креативщикам». И у меня есть конкретное предложение, – заявил он в интервью «КП».

В Казахстане уже есть Государственный центр поддержки национального кино. Он ориентирован на финансирование фильмов, представляющих историческую, культурологическую, образовательную или просветительскую ценность.

Нам нужен второй такой фонд, считает мой собеседник, но работающий по правилам венчурного финансирования и нацеленный на кино, имеющее коммерческий потенциал не только в Казахстане, но и за его пределами. Такие примеры в мире уже есть. Если фонд будет обладать профессиональными компетенциями по отбору идей с креативной и с коммерческой точек зрения, параллельно оказывая помощь производителям в маркетинге и дистрибуции, это может открыть новую главу в истории казахстанского кинематографа и превратить эту сферу в один из двигателей экономики.

– Учитывая то, что на нас обратил внимание Президент в своем Послании, надеюсь, так и будет, – делится Александр.

Специалист в области PR, основатель коммуникационного бутик-агентства NazymPR Назым Жангазинова считает исполнение месседжей, прозвучавших в Послании, важным и целесо­образным шагом на пути развития государства. На своей странице в Facebook она поделилась, что впервые была приглашена на открытие новой сессии Парламента, где выступал Касым-Жомарт Токаев, и для нее было непривычным наблюдать за всем происходящим, непосредственно находясь в одном помещении, а не с экрана телевизора или компьютера.

«Учитывая, что я специалист из сферы информационных технологий, то я хотела бы отметить сказанное Главой государства относительно креативной индустрии. В частности, Касым-Жомарт Токаев отметил, что креативная экономика становится движущей силой развития крупных городов, притягивающих талантливых, творческих людей. На мой взгляд, сегодня, когда крупные мировые мегаполисы похожи друг на друга в рамках инфраструктурных проектов, а сервис нам предоставляют одни и те же международные корпорации, то человек начинает руководствоваться иными потребностями при выборе места проживания⁄посещения. Отныне человеку недостаточно иметь тот же отель Hilton как в Штатах, ту же кофейню Paul как в Париже, автомобили BMW как в Мюнхене. Мир стандартизировался и стал от этого немного однообразным. Вследствие чего на ведущую роль выходят иные потребности. Теперь человеку нужен креативный подход, как говорит молодежь – свой вайб. Так как практически все, что есть в вашем городе в плане инфраструктуры, в большей или меньшей степени присутствует и в ином городе. Человеку необходима особая обстановка на улочках, уникальные городские истории и традиции, праздник души и тела, а не высотные здания и мировые бренды. Ему необходимы нестандартные подходы в области досуга. Сейчас становится модным путешествовать за ивентами: концерты, выставки, форумы. Посмотреть город или покушать – это уже сопутствующие аспекты», – написала Назым.

Вместе с тем, замечает она, креативная индустрия – это дополнительный источник пополнения бюджета. Если посмот­реть на историю, то только за счет урбанизации в XIX–XX веках экономики существенно выросли просто из-за увеличения городского населения. После того как данный ресурс был исчерпан, в экономику начали вовлекать женщин, что также принесло плоды для роста. Сегодня наступил момент, когда этим импульсом может стать креатив.

«Как отметил Президент, у нас и без особого участия государства хватает талантов, которые покоряют Олимп по всему миру. То есть в стране есть таланты, но не хватает для этого законодательной базы и финансирования на начальном этапе. Как я поняла Послание, государство будет субсидировать не только оркестры и эстраду, но и абсолютно всех представителей креативной индустрии, где молодой человек может пойти и взять не кабальную ипотеку на жилье, а деньги для творчества. Ранее такое было слышать нонсенс!» – восхищена PR-специалист.

Однако важно, чтобы данная инициатива была реализована, причем креативной индустрией должны управлять не чиновники, которые работают на показатели, выраженные в цифрах, а творческие, несистемные люди. Креативные казахстанцы должны поднять головы и создавать позитивный вайб в своем городе и ауле, а не мигрировать в Астану или Алматы для развития своего ремесла.

«Надеюсь, с реализацией данной реформы исчезнет прак­тика, при которой художнику необходимо подрабатывать охранником, чтобы прокормить себя, а талантливые танцовщицы перестанут работать в хостес, потому что их ремесло способно будет обеспечить их без дополнительной подработки в иных сферах», – поделилась Назым.

«Если честно, я в легком шоке, что сегодня тема креативной индустрии прозвучала вслух, еще и в Послании Президента. Спустя столько лет, наконец, все мечтатели, творители, музыканты, танцоры, художники, юмористы и многие другие обозначены как одни из двигателей экономических реформ Казахстана!» – высказала свое мнение в Facebook блогер, общественный деятель Насима Корганбекова.

Она привела пример уже существующих центров, полных креатива, эдаких социальных лифтов для местной молодежи – футбольный клуб «Елимай» в Семее, команды КВН «Не кипишуй» и «Кыздар емес».

«Надо возродить институт айтыскеров, которые всегда были лучшими в стране, начать тему документалистов, фристайлов, муралов и всех-всех, кто выбрал себе улицу, микрофон, кисть, мяч», – написала она.

Так что эту инициативу Президента с воодушевлением встретили сами «креативщики», а значит, у нее есть все шансы на успешную реализацию.