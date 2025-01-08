Кредиты погибших в авиакатастрофе вблизи Актау списали в Азербайджане

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Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Ассоциации банков Азербайджана (АБА), в связи с трагическим событием по рекомендации Центрального банка Азербайджана и по инициативе Ассоциации банков Азербайджана и Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (АМА), существующие кредитные обязательства граждан Азербайджана, погибших в результате аварии, в банках и небанковских кредитных организациях в полном объеме списываются за счет собственных средств соответствующих структур, передает Kazpravda.kz.

«От имени банков и небанковских кредитных организаций, действующих в Азербайджане, которые были рядом с нашим народом и руководством страны во все периоды испытаний, АБА и АМА выражают глубокие соболезнования членам семей погибших в результате катастрофы, желают скорейшего исцеления раненым», - говорится в сообщении АБА.

Напомним, черные ящики потерпевшего крушение самолета Embraer прибудут в Астану в ближайшее время. Казахстанские эксперты изучат расшифрованные данные бортовых самописцев.