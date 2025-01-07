Черные ящики потерпевшего крушение самолета Embraer прибудут в Астану в ближайшее время

Происшествия
128

Казахстанские эксперты изучат расшифрованные данные бортовых самописцев, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

В ближайшие дни ожидается прибытие в Астану членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами бортовых самописцев, сообщили во вторник в Минтранспорта Казахстана.

«По прибытию эксперты незамедлительно приступят к изучению расшифрованных данных указанных бортовых самописцев», - отметили в ведомстве.

25 декабря самолет рейсом «Баку – Грозный» упал в Актау.

По данным МЧС, на борту азербайджанского самолета находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Из них 42 – граждане Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Погибло 38 человек, выжило 29. Все казахстанцы погибли, среди них был ребенок.

#расследование #Актау #авиакатастрофа #Embraer #черные ящики

Популярное

Все
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Рождеством Христовым
Обозначена официальная политическая повестка
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Сто лет служения народу
Жизнь можно сделать слаще и полезней
Каждый должен быть частью прогресса
Посылы, обращенные к аграрной науке
Намечен масштабный образовательный прорыв
Инструмент повышения благосостояния
Указы Главы государства
Вернем ли лыжную славу?
На 83-м году жизни скончался ветеран казахстанской журналистики, депутат Верховного Совета Казахстана ХI созыва Федор Федорович Игнатов
Названы имена тех, кто сумел сохранить 29 жизней
Указ Президента Республики Казахстан
За торжество добра на земле
Согревать мир теплом своей души
В области Жетысу готовятся к паводковому периоду
В Туркестанской области – новый аким
В поисках «противоядия»
Дачников поставят на учет
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Из шкур животных в СКО произвели 300 тонн высокопротеиновых кормовых добавок
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Глава государства дал обширное интервью газете «Ана тілі»
Самый длинный трансморской мост открыли в Китае
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В предновогодние дни казахстанцы раскупили на ярмарках более 2 тысяч тонн продовольствия
Аяз Ата и вера в чудеса
Гороскоп. Время роста, реализации амбиций и достижения новых высот
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Цель – укрепить экономику и суверенитет
Токаев подписал указ о присуждении специальной Президентской литературной премии
Газета моей мечты
Команда молодости нашей
Мангистаусцы проводили домой последних пациентов, пострадавших в авиакатастрофе
И дольше века длится путь
Соло для собкора
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Прорыв в дорожной сфере
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Это счастье – стать родителями

Читайте также

Семеро казахстанцев доставлены в больницы Уральска после ДТ…
Полицейский получил ранение, спасая охранника в Таразе
Подростка спасли во время пожара в ВКО
Упавшее в реку авто достали из воды в Семее

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]