Черные ящики потерпевшего крушение самолета Embraer прибудут в Астану в ближайшее время

Фото: МЧС РК

В ближайшие дни ожидается прибытие в Астану членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами бортовых самописцев, сообщили во вторник в Минтранспорта Казахстана.

«По прибытию эксперты незамедлительно приступят к изучению расшифрованных данных указанных бортовых самописцев», - отметили в ведомстве.

25 декабря самолет рейсом «Баку – Грозный» упал в Актау.

По данным МЧС, на борту азербайджанского самолета находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Из них 42 – граждане Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Погибло 38 человек, выжило 29. Все казахстанцы погибли, среди них был ребенок.