Кредитов много не бывает?

Колонка обозревателей
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Инеш Бержанова

В семье знакомых радостное событие – приобрели новый автомобиль. Да не абы какой, а джип 2023 года выпуска. Машина на фоне их старенького «фольксвагена» – просто улет! Но настроение портит одна деталь – престижная иномарка оформлена в кредит. Очередной...

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Рост благосостояния этой супружеской пары, конечно, радует. Только вот правильным ли путем хотят они обеспечить свою безбедную старость?

Все началось с ипотеки пять или шесть лет назад. Ну, тогда это было понятно: квартирка, в которой жили, была совсем крохотной – 28 квадратов. Сыночек рос, и даже кровать отдельную поставить ему было негде…

И вот уже комната есть отдельная у подростка. А чего нет? Так это компьютера, причем супермощного, чтобы ребятам показывать было не стыдно. Но разве это проблема? Папа их взял кредит. А после кредит был оформлен на стулья, диван, обеденный стол, чтобы гостей рассадить на новоселье.

И так закрутилось все в этой семье, что каждую крупную вещь стали они брать в кредит. Недавно, к примеру, приобрели холодильник, а следом – iPhone 15 ProMax. «Сейчас без него никак», – разводят в семье руками.

На замечания, дескать, пора бы жить по средствам (жена работает медсестрой, а муж занимается частным извозом) – обижаются. Мол, если копить, так и жизни не хватит. А тут – вжик, и получил нужную (а может быть, и не очень) вещь.

Признаюсь, и у меня есть кредит. И я не ханжа: знаю, что случаи в жизни бывают разные. Но брали его мы после анализа наших семейных трат. С условием, что, не закрыв его, о новом и не поду­маем. В итоге теперь он не в тягость и отказывать из-за него себе в радостях жизни пока не приходится.

Только вот много ли казахстанцев считают свои расходы, прежде чем взять кредит? Обладателями последнего, к слову, является половина взрослого населения страны. Впрочем, пугает даже не это. Любопытнее было узнать, на что берут люди в долг.

В прошлом году один из раскрученных банков РК озвучил такую статистику: среди прочих нужд, на которые граждане оформляют кредиты, целых девять процентов пришлось на… юбилеи, свадьбы и тому подобные тои! Вот и получается: кредиты теперь многие воспринимают не как способ решения проблемы, а как смысл жизни и даже, если хотите, возможность жить лучше других, пуская пыль в глаза.

Едва закрыв кредит, человек открывает другой. А иной раз даже берет его, чтобы покрыть предыдущий! Осознание того, что он стал заложником кредитомании, приходит порой слишком поздно.

Новый закон о банкротстве физических лиц призван решить проблему, вытаскивая из беды даже в такой критической ситуации. Но изменит ли он поведение казахстанцев в целом, повысит ли их финграмотность?

К слову, недавно слушала выступ­ление одного умного эксперта.
В «ТикТоке». Там, знаете ли, почти каждый второй – эксперт. И вот он считает, что в закредитованности казах­станцев виновата не только низкая информированность населения, но и маленькие доходы. А как решить эту проблему за раз? Легко. Нужно просто-напросто объявить кредитную амнистию. Мол, в итоге люди освободятся от задолженностей, а государство получит благодарных, безбедных граждан.

Только вот мне расклад такой не по нраву. Поскольку, оплачивая налоги, я все же рассчитываю на то, что деньги эти пойдут на строительство школ, дорог и больниц, а не оплату чужих кредитов под тои, машины или iPhone.

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#банк #кредит #автомобиль

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