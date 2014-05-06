Служение Отечеству - во все времена эта почетная, благородная и сложная миссия являла собой олицетворение патриотизма, мерило национальной гордости, преданности интересам государства. Именно эти высокие категории определили атмосферу, которая царила в Культурном центре Министерства обороны России на Суворовской площади в день приема. Открылся вечер исполнением государственных гимнов Казахстана и России, которые в тональности торжества прозвучали особенно мощно и патетично...

Поздравить казахстанских коллег с 22-й годовщиной образования Вооруженных сил республики прибыли главы зарубежных военно-дипломатических миссий в Москве, представители Министерства обороны России. Среди почетных гостей - личности выдающиеся, внесшие весомый вклад в становление казахстанской армии: Маршал Советского Союза Дмитрий Язов, генералы армии Махмут Гареев, Владимир Лобов, Виктор Ермаков, а также дочь легендарного комдива 316-й стрелковой (8-й гвардейской стрелковой дивизии) Майя Панфилова.

Приветствуя гостей, военный атташе Министерства обороны РК в России полковник Арнат Байжанов отметил, что с 2012 года день создания Вооруженных сил Казахстана - 7 мая - отмечается как поистине национальный праздник - День защитника Отечества. И это справедливо, поскольку почти в каждой казахстанской семье есть те, кто служит или служил в армии. Этот день воплощает в себе одновременно и летопись героических подвигов казахстанцев, и преемственность традиций ратной службы.

А. Байжанов особо подчеркнул, что в преддверии празднования Дня Победы важно вспомнить вклад казахстанцев, героически сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

- На полях сражений погибло около 700 тысяч казахстанцев, почти 500 наших соотечественников за проявленное мужество и героизм удостоены звания Героя Советского Союза. Мы всегда должны помнить о тех жертвах, которые понес советский народ в войне, чтобы принести миру Великую Победу. Это необходимо ради нашего будущего, будущего наших детей, внуков и правнуков, - сказал военный атташе.

Память о подвиге героев Великой Отечественной священна для народов и Казахстана, и России. Новые свидетельства тому появляются и в наши дни. Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым поручено проработать вопрос об установке памятника и присвоении имени легендарного генерала Ивана Васильевича Панфилова одной из новых улиц Астаны. А имя нашего земляка - павлодарца, заместителя командира 100-й стрелковой бригады Абылхаира Баймульдина отныне будет носить центральная площадь города Невель Псковской области, где полковник был похоронен в январе 1944 года.

К слову, завтра в Невеле состоится торжественная церемония, посвященная установлению бронзового бюста на могиле героя. Мероприятие пройдет в рамках международного проекта «Дорогой славы».

- Мы благодарим российский народ за добрую память и уважение ко всем героям войны! - сказал в связи с этим А. Байжанов, подчеркнув, что Россия является для Казахстана ключевым стратегическим партнером и союзником, а укрепление дружбы и добрососедства между нашими государствами - важнейший приоритет внешней политики Казахстана.

В кулуарах торжества мнением о перспективах укрепления военного партнерства в формате СНГ поделился председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.

- Мне очень приятно, что сегодня, в преддверии святого для всех нас Дня Победы, в Москве собрались представители вооруженных сил многих стран, чтобы вместе с нашими друзьями, партнерами, братьями по оружию отметить День защитника Отечества Казахстана. Я хотел бы с удовлетворением отметить, что боевое содружество армий стран СНГ не только сохраняется, но и с каждым годом укрепляется, совершенствуется.

По мнению главы исполкома СНГ, особую значимость эти аспекты взаимодействия обретают в свете недавнего визита в Москву Нурсултана Назарбаева, во время которого Президент Казахстана выступил с яркой речью в Московском государственном университете.

- Я присутствовал на лекции, с большим интересом выслушал выступление и с удовольствием могу отметить, что эта речь вызвала большой резонанс в странах СНГ, не только в политических элитах, но и среди рядовых граждан. Она нацелена на укрепление нашего евразийского сотрудничества, на взаимодействие в многостороннем формате. Как председатель Исполкома СНГ хочу искренне пожелать, чтобы те перспективы, которые обрисовал Нурсултан Абишевич, успешно реализовались в интересах народов Казахстана, России и других стран Содружества, - резюмировал С. Лебедев.

Ольга КАЗАНЦЕВА,

Москва