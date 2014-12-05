Криминал отступает

660
Анна ВЕГЕЛЬ
Впервые за последние 3 года отмечается снижение преступности на 3,9%. Сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, хулиганств и других преступлений. Доля Костанайской области в общем вале преступности невелика – чуть более 7%. Тенденция в состоянии и динамике преступности практически та же, что и в целом по стране.
«По-прежнему основное влияние на криминальную ситуацию как у вас в области, так и в целом по стране оказывают кражи, доля которых в структуре преступности остается на уровне 61,3%», – отметил министр.
Основная масса из них – это хищения сотовых телефонов, личных вещей из автомобилей и другие мелкие кражи. По-мнению К. Касымова, работа по предупреждению краж, меры по вовлечению в эту работу самого населения, общественных формирований пока еще недостаточны. Хотя впервые за многие годы в целом по стране количество краж незначительно, но сократилось (-1,9%, до 171 тыс.), работу в этом направлении необходимо усилить.

