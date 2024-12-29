Криминальный квартет воров-гастролеров задержали в области Абай

Криминал
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Среди украденного – золотые изделия и крупная сумма наличных, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

Преступную группу домушников задержала полиция в области Абай, сообщает Polisia.kz.

Полицейские задержали с поличным группу квартирных воров, прибывших из ВКО, причастных к крупной краже. Оперативное задержание было проведено с участием спецподразделения МВД РК, что позволило пресечь деятельность преступников прямо в момент совершения преступления.

Как выяснили оперативники, криминальный квартет прибыл в город Семей 19 декабря. На следующий день злоумышленники совершили квартирную кражу на сумму более 15 млн тенге.

Среди украденного — золотые изделия и крупная сумма наличных, похищенных из сейфа.

Преступная схема была стандартна: двое участников вскрывали квартиру с помощью подбора ключа, а двое ожидали их снаружи, обеспечивая безопасность отхода.

Все подозреваемые задержаны и помещены в изолятор временного содержания. В отношении них начато досудебное расследование по статье о краже с незаконным проникновением в помещение.

Им грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. Задержанные уже имели судимости за аналогичные преступления.

#криминал #область Абай #кража

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