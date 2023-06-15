Крупная авария произошла на Балхашской ТЭЦ

На Балхашской ТЭЦ произошло полное снижение генерации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Фото: пресс-служба Минэнерго РК

«15 июня 2023 года в 16:22 на Балхашской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» повредился секционный выключатель, вследствие чего обесточилось распределительное устройство 10 кВ с потерей собственных электрических нужд. Отключились 3 котла и 3 турбины. Генерация ТЭЦ снижена со 110 до 0 МВт.

В 17:10 начаты операции по развороту электростанции. В настоящее время в работе 1 котел и 1 турбина», – говорится в сообщении МЭ.

В расследовании технологического нарушения примет участие территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Карагандинской области.