Чиновника наказали за волокиту с крупным инвестпроектом в Шымкенте

ТОО «Шымкентцемент» столкнулся с необоснованными проблемами при реализации проекта на сумму 22 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Шымкента.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, сотрудники прокуратуры рассмотрели проблемный кейс, с которым столкнулось ТОО «Шымкентцемент».

Данный инвестор реализует крупный проект по производству цемента. В его модернизацию было вложено порядка 22 млрд тенге, что позволяет обеспечит более 200 человек рабочими местами.

В ноябре 2022 года компания произвела реорганизацию путем преобразования из АО в ТОО.

Согласно кодексу «О недрах и недропользовании», в случае изменения сведений о недропользователе заключается дополнение к контракту, которое акимат рассматривает в течение 20 рабочих дней со дня поступления заявления.

Однако, в нарушение этого требования, на протяжении года управление развития комфортной среды акимата Шымкента затягивало заключение с инвестором дополнительного соглашения по добыче недр.

«По акту надзора прокуратуры административный барьер устранен, акимат заключил соглашение с цементным заводом. К дисциплинарной ответственности привлечен начальник отдела управления развития комфортной среды. Сопровождение инвестиционного проекта продолжается и находится на контроле руководства прокуратуры», — проинформировали в надзорном органе.

В прокуратуре пояснили, что по акту надзора прокуратуры инвестору оказана помощь и он смог продолжить свою деятельность.