Крупнейший оптовый рынок Алматы вернули государству

Суд в Алматы удовлетворил иск городской прокуратуры о возвращении рынка Barys IV в собственность государства. Объект в свое время был приватизирован по заниженной цене, сообщает Kazpravda.kz.

Ранее сообщалось, что в Алматы продали по заниженной в 5 раз цене (рыночная стоимость – 1,5 млрд, продано за 307 млн тенге) одной из олигополий долю в оптовом рынке Barys IV.

В июле 2022 года городская прокуратура внесла иск к уполномоченному органу и А. о признании недействительным договора купли-продажи государственной доли в уставном капитале ТОО «Найза-БН».

Специализированный межрайонный экономический суд города рассмотрел это гражданское дело.

«Основанием для предъявления иска прокурора явилось оказание уполномоченным государственным органом незаконных льгот и преимуществ при приватизации доли государства в уставном капитале юридического лица», – говорится на странице в Facebook судов Алматы.

В суде факты реализации госимущества по заниженной стоимости в ущерб государственным интересам подтвердились. Представитель уполномоченного органа согласился с этим.

«Основанием для признания сделки недействительной явилось нарушение подпункта 3) пункта 1 статьи 112 Закона «О государственном имуществе», а именно предоставление покупателю незаконных льгот и преимуществ, выразившееся в занижении стоимости объекта», – уточняется в сообщении.

Суд принял решение об удовлетворении иска и признании договора купли-продажи госдоли в уставном капитале ТОО «Найза-БН» недействительным.

Решение суда не вступило в законную силу.