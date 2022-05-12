"Крупное ЧП": в КНДР сообщили о первом случае заражения коронавирусом

Власти КНДР выявили на территории страны первый случай заражения коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"В стране произошло крупное чрезвычайное происшествие, прорван противоэпидемический фронт, который надежно был защищен в течение двух лет и трех месяцев, с февраля 2020 года", – отмечается в нем. "После внимательного изучения результатов анализов образцов, собранных в столице 8 мая, было решено, что они совпадают с подтипом штамма "омикрон" BA.2, стремительно распространяющимся по миру в последнее время", – говорится в сообщении.

В связи с произошедшим было созвано заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, на котором присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. "Мы должны сделать все, чтобы не допустить брешей в безопасности, нам следует усилить работу на границах и на фронте (борьбы с коронавирусом)", – заявил он.

Ранее власти республики не сообщали о выявлении случаев заражения коронавирусом.

После выявления случая заражения коронавирусом Ким Чен Ын распорядился ввести во всех городах и регионах страны локдаун.

В условиях пандемии власти КНДР в начале 2020 года приняли чрезвычайные меры для защиты страны от проникновения инфекции, в том числе были закрыты границы государства. По данным агентства Yonhap, Пхеньян не согласился принять поставки вакцин от коронавируса, которые полагались республике в рамках международного механизма COVAX. После этого квота на предоставление КНДР препаратов была отменена, их перенаправили другим странам.