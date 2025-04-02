Крупное месторождение редкоземельных металлов обнаружили в Карагандинской области

Недропользование
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Дана Аменова
корреспондент

Регион может стать центром добычи редкоземельных металлов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: акимат Карагандинской области

По данным акимата Карагандинской области, на участке Куйректыколь проводились поисковые работы по госпрограмме по геологическому изучению недр. В результате обнаружено несколько перспективных участков с большими запасами редкоземельных элементов.

По предварительной оценке, ресурсы составляют порядка миллиона тонн. Об этом сообщила пресс-служба Минпромышленности

Участок Куйректыколь расположен в Каркаралинском районе. Прогнозная площадь получила название «Жаңа Қазақстан».

«Площадь «Жаңа Қазақстан» включает в себя практически весь участок Куйректыколь, является весьма перспективной по всем геологическим предпосылкам. Общие прогнозные ресурсы редкоземельных металлов площади «Жаңа Қазақстан» до глубины 300 метров составляют свыше 20 млн тонн, при среднем содержании суммы редкоземельных элементов порядка 700 г/т. Аналогов данного типа редкоземельного оруденения в Казахстане нет, что позволяет отнести его к новому промышленном типу», – говорится в сообщении.

Поисковые работы проводило ТОО «Центргеолсъёмка».

«Ввиду ограниченного объёма аналитических исследований редкоземельных элементов в проекте, предвидя значимость этого объекта, руководство компании приняло решение выполнить значительную часть количественных определений за счёт собственных средств. Это позволило более достоверно оценить прогнозные ресурсы и предварительно посчитать запасы. Результаты количественного анализа показали, что пробы, отобранные из рудных интервалов, содержат в повышенных концентрациях практически все редкоземельные элементы с преобладанием неодима, церия, лантана и иттрия», – прокомментировал главный геолог ТОО «Центргеолсъёмка» Максим Клочков.

В областном акимата добавили, что успешная разработка технологии обогащения руды и извлечения ценных компонентов повлияет на увеличение инвестиционной привлекательности и экономическое развитие региона.

#Карагандинская область #месторождение #металлы

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