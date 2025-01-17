Крупную партию сигарет незаконно пытались ввезти в Казахстан
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Стоимость изъятого товара составляет более 50 млн тенге
15 января ДПС КНБ по Жамбылской области совместно с органами экономических расследований, полиции и государственных доходов пресечен незаконный ввоз в Казахстан партии сигарет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК
Табачные изделия в количестве 170 тысяч пачек пытались провезти через государственную границу без сопроводительных документов под видом электротехнических изделий.
По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара составляет более 50 млн тенге.
Задержанный груз передан в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства.