Крупную партию сигарет незаконно пытались ввезти в Казахстан

Фото: пресс-служба КНБ РК

15 января ДПС КНБ по Жамбылской области совместно с органами экономических расследований, полиции и государственных доходов пресечен незаконный ввоз в Казахстан партии сигарет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК

Табачные изделия в количестве 170 тысяч пачек пытались провезти через государственную границу без сопроводительных документов под видом электротехнических изделий.

По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара составляет более 50 млн тенге.

Задержанный груз передан в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства.