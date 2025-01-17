Крупную партию сигарет незаконно пытались ввезти в Казахстан

Криминал,Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Стоимость изъятого товара составляет более 50 млн тенге

Фото: пресс-служба КНБ РК

15 января ДПС КНБ по Жамбылской области совместно с органами экономических расследований, полиции и государственных доходов пресечен незаконный ввоз в Казахстан партии сигарет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК

Табачные изделия в количестве 170 тысяч пачек пытались провезти через государственную границу без сопроводительных документов под видом электротехнических изделий.

По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара составляет более 50 млн тенге.

Задержанный груз передан в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства.

#КНБ #задержание #граница #сигареты

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