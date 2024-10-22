Крупную партию сигарет пытались провезти через границу под видом стройматериалов

По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара составляет более 200 млн тенге

Фото: КНБ

В автомобильном пункте пропуска «Шаган» Департаментом ПС КНБ по ЗКО пресечен вывоз крупной партии сигарет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ

Табачные изделия в количестве 336 тысяч пачек пытались провезти через государственную границу без сопроводительных документов под видом строительных материалов.

По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара составляет более 200 млн тенге.

Задержанный груз передан в департамент госдоходов региона для дальнейшего разбирательства.