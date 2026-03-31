Крупную ветроэлектростанцию построят возле Экибастуза

Хорошая новость
4
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Реализация одного из крупнейших казахстанских энергетических проектов позволит увеличить зеленые мощности региона на 1 ГВт. При этом точкой отсчета при осуществлении важнейшего начинания следует считать символическую закладку «капсулы времени».

фото автора

Проект осуществляется китайской корпорацией State Power Investment Corporation совместно с казахстанским ТОО «Pavlodar Green Energy». Ключевые договоренности о сотрудничестве были оформлены на межправительственном уровне в конце 2024 года в рамках Международного климатического форума COP-29.

Как отмечают в Министерстве энергетики РК, принципиальной технологической особенностью новой ВЭС станет ее оснащение современными системами накопления энергии мощностью 300 МВт, включающими более 70 аккумуляторных блоков с жидкостным охлаждением. Данное решение позволит эффективно сглаживать природные колебания ветровой генерации и гарантировать выдачу стабильной мощности в Единую электроэнергетическую систему страны.

Ввод ветропарка в эксплуатацию запланирован на 2029 год. После запуска станция будет ежегодно производить 3,4 млрд кВт•ч электроэнергии, что внесет существенный вклад в укрепление энергетического баланса Казахстана. При этом, помимо энергетического эффекта, проект имеет высокую экологическую значимость: ожидается сокращение выбросов парниковых газов до 2 млн тонн в год.

Торжественная церемония закладки «капсулы времени» состоялась вблизи поселка Шидерты – сельской зоны Экибас­туза. В формате видеоконференцсвязи на мероприятии выступили председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, посол Китая в Казахстане Хань Чуньлинь, а также вице-президент State Power Investment Corporation Чен Хайбин. Они отметили высокую значимость проекта для энергетической безопасности страны, декарбонизации экономики и привлечения инвестиций в зеленую энергетику.

Официальный старт строительства на площадке объекта состоялся с участием председателя правления АО «Самрук-Энерго» Кайрата Максутова, акима Павлодарской области Асаина Байханова и главы правления SPIC Green Energy Шоу Руфенга.

Как было отмечено, реализация проекта позволит создать новые точки экономического роста, расширить возможности для бизнеса и укрепить позиции Прииртышья как цент­ра внедрения современных энергетических технологий. Отдельно была подчеркнута социальная направленность инициативы. Инвесторами предусмотрено ежегодное финансирование в размере около 200 тыс. долларов на протяжении 25 лет для развития социальной инфраструктуры области.

– Стоимость проекта превышает 1,2 миллиарда долларов, что делает его одной из крупнейших инвестиционных инициатив в регионе. В период строительства будет создано более 1 000 рабочих мест, а после ввода объекта в эксплуатацию – порядка 50 постоянных рабочих мест. Это значимый шаг как для Павлодарской области, так и для всей страны, – сказал глава региона.

Павлодарская область десятилетиями остается ключевым энергетическим цент­ром Казахстана, обеспечивая порядка 40% всей вырабатываемой электроэнергии. Здесь сосредоточены крупнейшие генерирующие мощности, включая стратегически важный Экибастузский энергетический узел.

При этом регион последовательно усиливает свои позиции за счет реализации масштабных инвестиционных проектов: от модернизации действующих электростанций до запуска новых промышленных производств и объектов возобновляемой энергетики. На этом фоне строительство ВЭС приобретает особую значимость как символ перехода к устойчивой зеленой экономике.

По данным Минэнерго, Казахстан продолжает устойчивое развитие в сфере возоб­новляемых источников энергии. На сегодняшний день в стране функционируют 162 объекта ВИЭ общей установленной мощностью 3,5 гигаватта. В 2025-м было введено в эксплуатацию девять новых объектов этого сектора общей мощностью 503 МВт. Таким образом по итогам прошлого года доля «чистой» генерации достигла 7%, отражая положительную динамику на пути к устойчивому энергетическому балансу.

В прогнозном балансе электрической энергии на 2026–2032 годы, утвержденном министром энергетики, отмечалось, что в 2026 году объем выработки ВИЭ в Казахстане составит 9,9 млрд кВт•ч, а в течение следующих лет он будет стабильно увеличиваться, превысив 20 млрд кВт•ч в 2029-м.

