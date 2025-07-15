В республике будет проводиться дезинфляционная политика

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В соответствии с поручением Главы государства в этом году в Казахстане готовится большой пакет реформ финансового законодательства. Об этом сообщил председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов на заседании Правительства, передает Kazpravda.kz

Он отметил, что Нацбанк продолжит поддержание макроэкономической и финансовой стабильности, особенно в условиях растущей волатильности.

В республике будет проводиться дезинфляционная политика. Помимо инструментов денежно-кредитной политики будут использоваться дополнительные меры:

- Продолжится зеркалирование валютных операций в рамках покупки золота.

- Принято решение о внедрении контрциклического буфера капитала по кредитам физлиц.

- Активно ведется работа над инициативой по повышению минимальных резервных требований для банков.

- В рамках управления активами будет увеличиваться доля высокодоходных классов активов в Нацфонде и ЕНПФ.

- Продолжится цифровая трансформация финансового сектора. Будет проведено масштабирование цифрового тенге, в том числе путем внедрения в новых сферах государственных финансов.

В соответствии с поручением Главы государства в этом году готовится большой пакет реформ финансового законодательства, в котором охвачены вопросы банковского сектора, платежей, рынка ценных бумаг и др.

Также планируется введение регулирования цифровых финансовых активов, внедрение Национальной цифровой финансовой инфраструктуры и дальнейшее развитие платежного рынка. Предполагается, что это повысит вклад финансового сектора в развитие экономики и благосостояния граждан, даст толчок как его традиционным компонентам, так и новым секторам.