Крупный пожар потушили на рынке в Алматы

Фото пресс-службы ДЧС Алматы

Алматинские пожарные за полчаса справились с огнем на рынке «Семиречье» на Кульджинском тракте. Сообщение о пожаре поступило в 19.10 18 апреля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС Алматы.

«Несмотря на час пик и пробку, из возвращающихся из города автомобилей которые создавали препятствия пожарной технике – прибыл по нормативу (в 19.19).

По прибытии обнаружено горение 4 контейнеров: введены стволы на тушение и защиту соседних, автоцистерны установлены на пожарные гидранты – обеспечена бесперебойная подача воды», – рассказали в ДЧС.

Представители департамента отметили, что пожарным пришлось вскрыть контейнеры для ограничения распространения огня.

«Принятыми мерами пожар локализован за полчаса, в 20.01 ликвидирован полностью на общей площади 120 кв. м, пожарные отстояли от огня соседние контейнеры с ТМЦ в более 1 тыс. кв. м.», – резюмировали представители департамента по ЧС.

Алматинские спасатели призвали граждан и предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности.