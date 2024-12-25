О состоянии пострадавших в авиакатастрофе близ Актау рассказали врачи

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Информацию по пострадавшим при крушении самолета азербайджанской компании обновило управление здравоохранения региона, передает Kazpravda.kz

Всего 29 пострадавших: из них в облбольницу доставлено 27 пострадавших. Из 27 доставленных 11 тяжелых госпитализируют в реанимацию.

Двух детей 11 и 16 лет готовят к операции. На месте происшествия было 4 трупа.

Из 27 доставленных 10-х тяжелых госпитализируют в реанимацию.

1. Арсбаефа Мариям, 13.08.2013 г.р., с предварительным диагнозом: ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Ушиб и ссадины лица, носа, области таза. Перелом костей таза.

2. Джерова Салихат Хазриловна, 22.01.2008 г.р., предварительный диагноз: ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Открытый перелом левой голени со смещением. Травматический шок 1-2 степени.

Информация по поступившим в МОБ:

1. Асанов Ринат, 03.11.2004г.р., Кыргызстан;

2. Османов Т., 20.08.1998 г.р., Кыргызстан;

3. Джумалиев Е., 04.07.1988, Россия;

4. Евстегнеева К. 30.07.1990 Россия;

5. Байрамзара А., 28.03.2004, Азербайджан;

6. Алиев З., 05.06.1998, Азербайджан;

7. Жалелов Н., 01.09.1992, Азербайджан;

8. Мамедов З.,17.08.1988, Россия;

9. Сираков Н., 17.03.1953, Азербайджан;

10. Арысбаева М., 06.02.1980, Россия;

11. Асадов С., 15.08.1967, Азербайджан;

12. Бисекеева Д., 1970 г.р., Россия;

13. Караев Н., 07.06.1988, Азербайджан;

14. Сейдахматова М., 1975 г.р., Россия;

15. Кадиров Г., 28.05.1978, Азербайджан;

16. Разимли А., 20.09.1999, Азербайджан;

17. Эдиев У., 15.09.1969, Россия;

18. Неизвестный. Имя Азой, Россия;

19. Джапаров Т., 26.04.1992, Азербайджан;

20. Дережиев Т., 09.01.1959, Азербайджан;

21. Дирбисиков С., 12.30.1986, Азербайджан;

22. Папахов С., 30.10.1976, Россия;

23. Кафа Ш., 26.01.1981, Азербайджан;

24. Неизвестная Лейла 1996 г.р. Азербайджан;

25. Рахимов С., 30.10.1976, Россия;

26. Неизвестная женщина, 32 года.

27. Неизвестная женщина, 40 лет.

28. Арсбаева М. (ребенок), 13.08.2013 г. р. Живет в Германии, гражданство не знает;

29. Джерова С.Х. (ребенок), 22.01.2008, Азербайджан.

В областном центре крови обратились к казахстанцам:

«Просим всех неравнодушных жителей нашей области прийти сейчас в центр крови и сдать кровь. Если вы здоровы, не употребляли сегодня жирной пищи, и, главное, хотите помочь нуждающимся людям, то мы ждём вас сегодня 25 декабря до 16 часов», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, на борту самолета находилось 69 человек, из 5 членов – члены экипажа.