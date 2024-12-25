О состоянии пострадавших в авиакатастрофе близ Актау рассказали врачи

Среди госпитализированных есть двое неизвестных
Информацию по пострадавшим при крушении самолета азербайджанской компании обновило управление здравоохранения региона, передает Kazpravda.kz
Всего 29 пострадавших: из них в облбольницу доставлено 27 пострадавших. Из 27 доставленных 11 тяжелых госпитализируют в реанимацию.
Двух детей 11 и 16 лет готовят к операции. На месте происшествия было 4 трупа.
Из 27 доставленных 10-х тяжелых госпитализируют в реанимацию.
1. Арсбаефа Мариям, 13.08.2013 г.р., с предварительным диагнозом: ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Ушиб и ссадины лица, носа, области таза. Перелом костей таза.
2. Джерова Салихат Хазриловна, 22.01.2008 г.р., предварительный диагноз: ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Открытый перелом левой голени со смещением. Травматический шок 1-2 степени.
Информация по поступившим в МОБ:
1. Асанов Ринат, 03.11.2004г.р., Кыргызстан;
2. Османов Т., 20.08.1998 г.р., Кыргызстан;
3. Джумалиев Е., 04.07.1988, Россия;
4. Евстегнеева К. 30.07.1990 Россия;
5. Байрамзара А., 28.03.2004, Азербайджан;
6. Алиев З., 05.06.1998, Азербайджан;
7. Жалелов Н., 01.09.1992, Азербайджан;
8. Мамедов З.,17.08.1988, Россия;
9. Сираков Н., 17.03.1953, Азербайджан;
10. Арысбаева М., 06.02.1980, Россия;
11. Асадов С., 15.08.1967, Азербайджан;
12. Бисекеева Д., 1970 г.р., Россия;
13. Караев Н., 07.06.1988, Азербайджан;
14. Сейдахматова М., 1975 г.р., Россия;
15. Кадиров Г., 28.05.1978, Азербайджан;
16. Разимли А., 20.09.1999, Азербайджан;
17. Эдиев У., 15.09.1969, Россия;
18. Неизвестный. Имя Азой, Россия;
19. Джапаров Т., 26.04.1992, Азербайджан;
20. Дережиев Т., 09.01.1959, Азербайджан;
21. Дирбисиков С., 12.30.1986, Азербайджан;
22. Папахов С., 30.10.1976, Россия;
23. Кафа Ш., 26.01.1981, Азербайджан;
24. Неизвестная Лейла 1996 г.р. Азербайджан;
25. Рахимов С., 30.10.1976, Россия;
26. Неизвестная женщина, 32 года.
27. Неизвестная женщина, 40 лет.
28. Арсбаева М. (ребенок), 13.08.2013 г. р. Живет в Германии, гражданство не знает;
29. Джерова С.Х. (ребенок), 22.01.2008, Азербайджан.
В областном центре крови обратились к казахстанцам:
«Просим всех неравнодушных жителей нашей области прийти сейчас в центр крови и сдать кровь. Если вы здоровы, не употребляли сегодня жирной пищи, и, главное, хотите помочь нуждающимся людям, то мы ждём вас сегодня 25 декабря до 16 часов», – говорится в сообщении.
По предварительной информации, на борту самолета находилось 69 человек, из 5 членов – члены экипажа.