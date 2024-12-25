О состоянии пострадавших в авиакатастрофе близ Актау рассказали врачи

Происшествия
85
Гульмира Кунапия
корреспондент

Среди госпитализированных есть двое неизвестных 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Информацию по пострадавшим при крушении самолета азербайджанской компании обновило управление здравоохранения региона, передает Kazpravda.kz 

Всего 29 пострадавших: из них в облбольницу доставлено 27 пострадавших. Из 27 доставленных 11 тяжелых госпитализируют в реанимацию.

Двух детей 11 и 16 лет готовят к операции. На месте происшествия было 4 трупа.

Из 27 доставленных 10-х тяжелых госпитализируют в реанимацию.

1. Арсбаефа Мариям, 13.08.2013 г.р., с предварительным диагнозом: ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Ушиб и ссадины лица, носа, области таза. Перелом костей таза.

2. Джерова Салихат Хазриловна, 22.01.2008 г.р., предварительный диагноз: ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Открытый перелом левой голени со смещением. Травматический шок 1-2 степени.

Информация по поступившим в МОБ:

1. Асанов Ринат, 03.11.2004г.р., Кыргызстан;

2. Османов Т., 20.08.1998 г.р., Кыргызстан;

3. Джумалиев Е., 04.07.1988, Россия;

4. Евстегнеева К. 30.07.1990 Россия;

5. Байрамзара А., 28.03.2004, Азербайджан;

6. Алиев З., 05.06.1998, Азербайджан;

7. Жалелов Н., 01.09.1992, Азербайджан;

8. Мамедов З.,17.08.1988, Россия;

9. Сираков Н., 17.03.1953, Азербайджан;

10. Арысбаева М., 06.02.1980, Россия;

11. Асадов С., 15.08.1967, Азербайджан;

12. Бисекеева Д., 1970 г.р., Россия;

13. Караев Н., 07.06.1988, Азербайджан;

14. Сейдахматова М., 1975 г.р., Россия;

15. Кадиров Г., 28.05.1978, Азербайджан;

16. Разимли А., 20.09.1999, Азербайджан;

17. Эдиев У., 15.09.1969, Россия;

18. Неизвестный. Имя Азой, Россия;

19. Джапаров Т., 26.04.1992, Азербайджан;

20. Дережиев Т., 09.01.1959, Азербайджан;

21. Дирбисиков С., 12.30.1986, Азербайджан;

22. Папахов С., 30.10.1976, Россия;

23. Кафа Ш., 26.01.1981, Азербайджан;

24. Неизвестная Лейла 1996 г.р. Азербайджан;

25. Рахимов С., 30.10.1976, Россия;

26. Неизвестная женщина, 32 года.

27. Неизвестная женщина, 40 лет.

28. Арсбаева М. (ребенок), 13.08.2013 г. р. Живет в Германии, гражданство не знает;

29. Джерова С.Х. (ребенок), 22.01.2008, Азербайджан.

В областном центре крови обратились к казахстанцам:

«Просим всех неравнодушных жителей нашей области прийти сейчас в центр крови и сдать кровь. Если вы здоровы, не употребляли сегодня жирной пищи, и, главное, хотите помочь нуждающимся людям, то мы ждём вас сегодня 25 декабря до 16 часов», – говорится в сообщении. 

По предварительной информации, на борту самолета находилось 69 человек, из 5 членов – члены экипажа.

#Актау #пострадавшие #авиакатастрофа #упрздрав

Популярное

Все
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Все лучшее – детям!
Финансовая грамотность растет
Прекращено досудебное расследование по факту кражи ЭЦП
Как швейцарские бабушки в суде от жары защищались
Социальная поддержка населения в цифрах
Жизнь после паводка
В республике отремонтировано свыше восьми тысяч километров автодорог
От контрольно-карательных мер – к процедурам уведомительного характера
Авиакатастрофа в Актау: что известно на данный момент
Доступность госуслуг посредством Интернета достигла 92%
Жизнь счастливая – жизнь беспокойная
Холодец
На Алаколь за счет государства
Что нам стоит парк застроить?
Дармовщине приходит конец
Глубинка становится ближе
Академия Нацгвардии: дисциплина, традиции, ответственность
Успехи казахстанцев на мировых кортах
«Шабыт» – ода вдохновению
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
В Алматы завершился XII МКФ Bastau
Прокурор Аймаганова высказалась по делу Шерзата
Юные шахматисты Казахстана завоевали 10 медалей в Словении
«Языковой караван» сплачивает
ФИФА объявила лучшего игрока 2024 года
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Назван средний размер пенсии в Казахстане
В Атырау выявили частную школу без лицензии
В МЧС достигли значительного снижения числа коррупционных правонарушений
76 сельских семей региона получили жилье от государства
В Казахстане установили требования к автовокзалам и автостанциям и по пассажирским перевозкам
В Казахмысе сделали заявление по ситуации на предприятиях корпорации
В Казахстане хотят ужесточить требования к кандидатам на усыновление детей
В столице завершился II республиканский конкурс Astana Piano Passion
От Чиангмая до Астаны
Токаев высказал соболезнования Макрону
«Дорожная карта» по оздоровлению криминогенной ситуации принята в Алматинской области
Два «золота» за два дня
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Трудов высокая оценка
Прорыв в дорожной сфере
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Владимир Путин прилетел в Астану
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии

Читайте также

Подключены дополнительные номера горячей линии МЧС по авиак…
Мангистауского блогера задержали после публикации фото с ме…
Крушение самолета: Уголовное дело находится на контроле ген…
Авиакатастрофа в Актау: Хронику событий описали в МЧС

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]