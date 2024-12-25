Авиакатастрофа в Актау: Хронику событий описали в МЧС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На место происшествия в составе правительственной комиссии ожидается прибытие вице-премьера, министра по ЧС, сообщил начальник управления сил и средств аварийно-спасательных служб Департамента ликвидации ЧС Кайрат Жанаспаев, передает Kazpravda.kz

По уточненной информации, в 11 часов от диспетчера аэропорта Актау в ДЧС Мангистауской области поступила информация, что воздушное судно авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавшее по маршруту Баку-Грозный, объявило аварийную ситуацию с посадкой в Актау. По предварительной информации, на борту самолета находилось 69 человек, из 5 членов – члены экипажа.

Из них 42 – граждане Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Немедленно были направлены силы и средства ДЧС в аэропорт.

Спикер отметил, что в 11:30 поступила информация о крушении самолета в трех километрах от аэропорта. Дополнительно направлены силы и средства ДЧС по повышенному рангу. В 12:05 пожар ликвидирован. На базе командного центра МЧС создан штаб республиканский штаб, в состав которого вошли представители МВД, Минздрав, Минтранс, МИД, нацгвардии. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

Жанаспаев сообщил, что на место происшествия в составе правительственной комиссии прибудет вице-премьер, министр по ЧС.

Ранее сообщалось о 28 выживших. Также было известно, что семеро пострадавших в авиакатастрофе в Актау находятся в реанимации, двое госпитализированных – дети. Известно о 4 погибших.

Напомним, в полдень МЧС сообщило о том, что самолет рейса Баку – Грозный упал в Актау.

Мангистауский блогер показал фото с места трагедии в Актау.