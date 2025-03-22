Крутой поворот

Кино
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Зарина Москау

Накануне праздника Наурыз в Астане состоялась премьера долгожданной комедии для всей семьи – «Малай»

фото предоставлено компанией Unico

Картина «Малай» – официальная адаптация кассовой франшизы «Холоп», которая уже была экранизирована в Турции, Монголии и Франции. В казахстанской версии сохранены идея и фабула, а сюжет построен с учетом нашего менталитета и особенностей народного юмора. «Малай» – совместный проект АО «Казахфильм» и компании Unico – выпущен на казахском языке.

Главный герой по имени Чина – избалованный сын олигарха, он ведет бесцельную и легкомысленную жизнь. В исполнении Жениса Омарова, популярного блогера, которого многие знают по псевдониму Zheka Fatbelly, Чина получился именно таким, как нужно по сюжету, – наглым, развязным, циничным. Его отец, не жалея денег и времени, вытаскивает любимого сына из разных передряг, покупает всех и вся, лишь бы родному чаду было комфортно. Однако безнаказанность и уверенность в том, что запретов нет, приводят к тому, что Чина перестает всерьез воспринимать даже отца. В роли олигарха, умеющего зарабатывать большие деньги, но не сумевшего воспитать сына должным образом, органично смотрится актер Жандарбек Садырбаев.

Отчаявшись быть услышанным сыном, отец обращается к психологу, который использует в своей практике неординарные методы. Роль странного психолога мастерски сыграл известный актер Дулыга Акмолда. Он предлагает олигарху оригинальный путь решения проблемы. Они воссоздают казахский аул XIX века и убеждают Чину, что он попал в прошлое.

«Байдың баласы адам бола ма?» – «Сможет ли сын богача стать достойным человеком?» Ответ на этот вопрос, который актуален и сегодня, ищут создатели фильма.

– Брать универсальные концепции за основу и создавать адаптации успешных картин – это общепринятая и довольно популярная практика в международном кино. Мы тоже решили попробовать это сделать. Тема мажоров очень актуальна для нашего общества, именно поэтому франшиза «Холоп» подошла идеально, – говорит генеральный продюсер Unico Анара Жунусова.

Для Жениса Омарова (Чина) проект тоже оказался вызовом, ведь это его дебют в главной роли. По словам режиссера и коллег по площадке, блогер органично выглядел в кадре, хоть ему и пришлось порою не сладко.

– Через что только ни пришлось пройти моему герою! Было очень тяжело физически, но и очень интересно. Особенно нелегко было в сценах с лошадьми, ведь мне нужно было уметь сидеть верхом и скакать. Сейчас я с теплом вспоминаю съемочные дни и скучаю. А значит, все прошло хорошо, – отметил исполнитель главной роли.

На мой зрительский взгляд, со всеми задачами блогер справился отлично, он буквально вжился в свою роль. Хочется отметить, что Женису Омарову удаются и крупные планы, он живо передает всю гамму чувств и эмоций. Так, момент, когда ему хотели отрубить голову, оказался сложным и динамичным. И в целом было интересно наблюдать трансформацию человека, попавшего в непривычную среду – без поддержки папы, без возможности решить все одним звонком...

Создатели фильма позиционируют «Малай» как кино для теплого и веселого семейного времяпровождения. И это действительно так. Сцены в фильме живые, герои узнаваемые, диалоги наполнены юмором. Особенно зрелищными получились кадры пребывания главного героя в ауле. Авторам удалось показать аул без пафоса, но и без комедийного пренебрежения. Получилось не монументально, как нередко бывает в исторических картинах, но и без уничижительного превосходства, как в низкопробных попытках «юморных» фильмов.

Удачно подобран и слоган фильма: «Байқа! Бүгін бай, ертең малай!» Лаконично и емко передан мощный посыл для всех: «В жизни все временно и все относительно. Все может поменяться в любой момент. Крутой поворот может быть внезапным».

Фильм хорош для совместного просмотра с детьми. Несмотря на кажущую­ся легкость, он поднимает серьезные вопросы, обращая внимание на то, как может деформироваться восприятие мира под воздействием внешних факторов. И к чему могут привести слепая родительская любовь и стремление дать своему чаду все, что он пожелает.

– В Казахстане не так много фильмов, которые одинаково увлекают как детей, так и взрослых. Поэтому мне было интересно поработать над картиной «Малай». Сюжетная линия Чины и его приключения в ауле из прошлого будут развлекать наших маленьких зрителей. Он падает в навоз, поет полюбившуюся детям песню «Чина», много и интересно шутит. А для аудитории постарше будет занимательно порассуждать, можно ли в самом деле перевоспитать мажора, – говорит режиссер картины Ернар Нургалиев.

В фильме также задействованы и другие популярные актеры: Лаура Мырзахмет, Ермек Шынболатов, Аида Курмангалиева, Сабина Мовлаева, Хамит Ердехан и многие другие. Вся актуальная информация по картине уже доступна на странице @malay_film.

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