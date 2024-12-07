КС проверит положения законодательства, ограничивающего выплату денежного довольствия военнослужащим

Итоговое решение будет опубликовано в соответствии на официальном сайте суда, передает Kazpravda.kz

Фото: Конституционный суд РК

Состоялось заседание Конституционного суда по обращению гражданина о проверке на соответствие Конституции подпункта 3) пункта 5 статьи 21 Закона «О воинской службе и статусе военнослужащих», пункта 64 Правил прохождения воинской службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях и второй абзац пункта 26 и пункт 30 Правил выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат военнослужащим Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Правовое основание проверки: пункт 5 статьи 21 Закона устанавливает, что военнослужащий может находиться в распоряжении командира в случаях вынесения постановления о квалификации деяния как подозреваемого или применения меры пресечения до окончательного решения по уголовному делу. Пункт 64 Правил №124 уточняет, что зачисление в распоряжение допускается в пределах сроков и оснований, установленных Законом, за исключением случаев, предусмотренных Законом "О специальных государственных органах".

Согласно второму абзацу пункта 26 Правил №255, в период нахождения в распоряжении командира выплата денежного довольствия приостанавливается до вынесения окончательного решения по уголовному делу. Если военнослужащий признан виновным по вступившему в силу приговору суда, денежное довольствие за этот период не выплачивается (пункт 30 Правил №255).

Мнение заявителя: субъект обращения полагает, что указанные нормативные правовые акты нарушили ее конституционное право на получение пенсионных выплат за выслугу лет и денежного довольствия (заработной платы) в период нахождения в распоряжении командира части, поскольку оставалась в статусе военнослужащего.

Участники заседания: субъект обращения и его представитель, представители Палат Парламента, Комитета национальной безопасности, Генеральной прокуратуры, министерств юстиции, внутренних дел, обороны, Академии правоохранительных органов при ГП РК, институтов парламентаризма, законодательства и правовой информации.

Итоговое решение Конституционного Суда будет опубликовано в соответствии со статьей 65 Конституционного закона на официальном сайте КС по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/ksrk/activities/directions?lang=ru, в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда».