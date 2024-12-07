КС проверит положения законодательства, ограничивающего выплату денежного довольствия военнослужащим

Армия
12

Итоговое решение будет опубликовано в соответствии на официальном сайте суда, передает Kazpravda.kz

Фото: Конституционный суд РК

Состоялось заседание Конституционного суда по обращению гражданина о проверке на соответствие Конституции подпункта 3) пункта 5 статьи 21 Закона «О воинской службе и статусе военнослужащих», пункта 64 Правил прохождения воинской службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях и второй абзац пункта 26 и пункт 30 Правил выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат военнослужащим Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Правовое основание проверки: пункт 5 статьи 21 Закона устанавливает, что военнослужащий может находиться в распоряжении командира в случаях вынесения постановления о квалификации деяния как подозреваемого или применения меры пресечения до окончательного решения по уголовному делу. Пункт 64 Правил №124 уточняет, что зачисление в распоряжение допускается в пределах сроков и оснований, установленных Законом, за исключением случаев, предусмотренных Законом "О специальных государственных органах".

Согласно второму абзацу пункта 26 Правил №255, в период нахождения в распоряжении командира выплата денежного довольствия приостанавливается до вынесения окончательного решения по уголовному делу. Если военнослужащий признан виновным по вступившему в силу приговору суда, денежное довольствие за этот период не выплачивается (пункт 30 Правил №255).

Мнение заявителя: субъект обращения полагает, что указанные нормативные правовые акты нарушили ее конституционное право на получение пенсионных выплат за выслугу лет и денежного довольствия (заработной платы) в период нахождения в распоряжении командира части, поскольку оставалась в статусе военнослужащего.

Участники заседания: субъект обращения и его представитель, представители Палат Парламента, Комитета национальной безопасности, Генеральной прокуратуры, министерств юстиции, внутренних дел, обороны, Академии правоохранительных органов при ГП РК, институтов парламентаризма, законодательства и правовой информации.

Итоговое решение Конституционного Суда будет опубликовано в соответствии со статьей 65 Конституционного закона на официальном сайте КС по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/ksrk/activities/directions?lang=ru, в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда».

#военнослужащие #армия #Конституционный суд #денежное довольствие

Популярное

Все
Твердая позиция по мягкой силе
Монополисты предлагают досрочно повысить тарифы
Парк перекрыл дорогу саду
Забудьте о ведрах с углем и золой!
Требуются новые подходы
Духовные связи крепки, дружба вечна
Чтобы выращивать, а не завозить
Развитие предпринимательства – основа успешной экономики
Создавать живое позитивное искусство
Под властью музыкальных чар
В Театре танца восстановили историческую драму «Аксак Кулан»
Инфлюенсер казахских традиций и языка
Казахстан подтверждает приверженность принципам ОБСЕ
Международные стандарты по борьбе с коррупцией
Маулен Ашимбаев: Наука должна работать на стратегические цели страны
В Уральске начал работу реабилитационный центр «Мейiрiм»
Повестка пленарного заседания сформирована
Дом без рулевого
Внимание – ключевым отраслям
На комиссии по демонополизации экономики
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Мы – из Казахстана!
Лица старого Уральска
Оперу «Айсулу» представили в «Астана Опера»
Осужден руководитель ветеринарной службы Туркестанской области
Кобот мебель выпускает
69-летняя студентка из Турции учит казахский язык в университете Туркестана
Политическая дружба на принципах равенства и взаимоуважения
Стартовал чемпионат Азии по боксу
«Юные беркуты» трудностей не боятся
Вопрос жизни
Будем друзьями?
Продолжается международная акция «16 активных дней против насилия»
Труд, облагородь человека!
«Киберпол» работает эффективно
В Южной Корее открылась кофейня Starbucks с видом на КНДР
Доля женщин в парламентах мира приближается к одной трети
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Кто и как охотится за нашими детьми?
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК

Читайте также

Испанский военный самолет А-400М поступил на службу в армию…
Парни настроены служить!
На поле пушки грохотали
Сколько казахстанцев призовут в армию в 2025 году

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]