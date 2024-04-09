КТК приостановил перекачку и отгрузку казахстанской нефти

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Каспийский Трубопроводный Консорциум с 9 апреля 2024 года в ходе плановой остановки начал подключение нового оборудования на объектах магистрального нефтепровода Тенгиз – Новороссийск, передает Kazpravda.kz

«Такие 72-часовые остановки перекачки по нефтепроводу происходят не реже двух раз в год, их график заблаговременно согласуется со всеми грузоотправителями, а также с Министерством энергетики РК. Плановые остановки требуются для проведения тех видов технического обслуживания, ремонта и подключения оборудования, которые невозможно осуществить на действующем оборудовании», – говорится в сообщении.

Среди важнейших работ на апрель 2024 года запланировано подключение нового участка трубопровода на 266-м км (переход под строящейся автодорогой Атырау – Астрахань) и ряд других замен, устранений.

В настоящий момент отгрузка нефти на морском терминале КТК также остановлена. Ее возобновление запланировано с 11 апреля, о чем будет сообщено дополнительно.