КТК снова приостановил перевалку казахстанской нефти

В связи с неблагоприятными метеоусловиями, сообщили в «Каспийском трубопроводном консорциуме» (КТК), передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: cpc.ru

Так, в ноябре 2023 года в морском порту Новороссийска неоднократно объявлялись штормовые ограничения на перевалку, которым КТК неукоснительно следовал.

Напомним, что отгрузка нефти на морском терминале КТК осуществляется через выносные причальные устройства (ВПУ) в 5 км от береговой линии с неукоснительным соблюдением требований промышленной и экологической безопасности.

Конструкция ВПУ позволяет осуществлять перевалку при неблагоприятных погодных условиях, когда традиционные береговые системы отгрузки нефти вынуждены прерывать операционную деятельность.

В настоящее время в районе Новороссийска сложились крайне неблагоприятные метеоусловия: ветер до 22-24 м/с (79,2-86,4 км/ч), высота волны 6- 8 метров.

"Капитаном морского порта Новороссийск объявлено штормовое предупреждение, в соответствии с которым на морском терминале КТК остановлена погрузка нефти, танкеры отведены в районы ожидания. Резервуарные парки компании практически заполнены. В этой связи прием нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах", – говорится в сообщении пресс-службы.

КТК придерживается бескомпромиссной позиции по вопросу охраны окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования морского терминала консорциума в Черном море и недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти.

Исходя из данной установки и следуя соответствующим предписаниям, была остановлена перевалка нефти в настоящее время, что также будет происходить и в дальнейшем при наступлении аналогичных условий, говорится в сообщении.

О возобновлении перевалки будет сообщено дополнительно, заключили в консорциуме.

Ранее о запланированной остановке КТК в начале года сообщало Минэнерго.