Кто будет бороться от Казахстана на турнире "Qazaqstan Barysy Grand Slam"

Спорт, В мире
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

В соревнованиях примут участие более 400 спортсменов из 45 стран мира.

Фото пресс-службы Федерации дзюдо Казахстана

Определился состав сборной Казахстана, который примет участие в мировом турнире "Qazaqstan Barysy Grand Slam" в Астане с 16 по 18 июня, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо Казахстана.

Как отметили в федерации, в соревнованиях примут участие более 400 спортсменов из 45 стран мира. Состязания состоятся в спортивном комплексе "Барыс Арена", для зрителей вход свободный.

Честь Казахстана будут защищать лидеры национальной сборной, а также молодые спортсмены:

Мужчины

- 60 кг: Нурканат Серикбаев, Магжан Шамшадин, Канат Сейильхан, Даурен Сюкенов;

- 66 кг: Гусман Кыргызбаев, Ермек Амангельды, Айболат Ыстыбай, Сунгат Жубаткан;

- 73 кг: Данияр Шамшаев, Жансай Смагулов, Дархан Койбагар, Аскар Наркулов;

- 81 кг: Айбол Нысанали, Руслан Мусаев, Абылайхан Жубаназар, Бекадил Шаймерденов;

- 90 кг: Ермахан Ануарбеков, Мухаммедали Мавлидов, Кудирет Досымов, Аян Байгазы;

- 100 кг: Нурлыхан Шархан, Бекарыс Садуакас, Бекзат Шагатаев, Ислам Бозбаев;

+ 100 кг: Галымжан Кырыкбай, Адил Оразбаев, Ерасыл Кажыбаев, Мади Едильбаев.

Женщины:

- 48 кг: Абиба Абужакынова, Галия Тынбаева, Жанерке Аскарова, Нурайлым Сарсенбек;

- 52 кг: Толганай Абеуова, Кундыз Жылкыбай, Гаухар Ирмагамбетова;

- 57 кг: Севара Нышанбаева, Бакыт Кусакбаева, Балнур Курманбай, Дана Абдирова;

- 63 кг: Молдир Нарынова, Есмигуль Куюлова, Анастасия Морозова;

- 70 кг: Анастасия Маякова, Роза Нысантайкызы, Диана Телбаева;

- 78 кг: Аруна Жангельдина, Назерке Тилеуханова, Маргарита Гриценко;

+ 78 кг: Камила Берликаш, Акерке Рамазанова, Назгуль Маратова.

Напомним, что в этом году Казахстанская федерация дзюдо подписала четырехлетний контракт с Международной федерацией дзюдо (IJF) на проведение в Казахстане соревнований мирового турнира Grand Slam. Согласно двустороннему договору, Казахстан примет у себя мировой турнир в 2023-2026 годах.

Кроме того, по итогам этого соревнования, согласно правилам IJF, очки в мировом и олимпийском рейтингах будут распределены между победителями и призёрами турнира. В частности, за 1 место будет начислено 1000 очков, за 2 место – 700 и за 3 место – 500 очков.

На татами "Qazaqstan Barysy Grand Slam" дзюдоисты заработают очки для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже и 2028 года в Лос-Анджелесе.

#Астана #турнир #дзюдо #сборная #Qazaqstan Barysy Grand Slam #состав

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