Кто из боксеров представит Казахстан на чемпионате Азии в Таиланде

Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

Тренерский штаб мужской команды Казахстана по боксу определился с составом на участие в чемпионате Азии, который пройдет с 29 ноября по 11 декабря в Чиангмае (Таиланд), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olimpic.kz

Фото: Olympic.kz

Наша страна в Таиланде будет представлена в 13 весовых категориях.

До 48 кг - Санжар Ташкенбай,

до 51 кг - Сакен Бибосынов,

до 54 кг - Махмуд Сабырхан,

до 57 кг - Оразбек Асылкулов, 

до 60 кг - Бейбарыс Жексен,

до 63,5 кг - Мухамедсабыр Базарбайулы,

до 67 кг - Дулат Бекбауов,

до 71 кг - Абылайхан Жүсупов,

до 75 кг - Диас Молжигитов,

до 80 кг - Ерасыл Жакпеков,

до 86 кг - Бекзат Нурдаулетов,

до 92 кг - Сагындык Тогамбай,

свыше 92 кг - Айбек Оралбай.

Чемпионат Азии пройдет с 29 ноября по 11 декабря. 

#бокс #чемпионат Азии #спортсмены

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