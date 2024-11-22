Кто из боксеров представит Казахстан на чемпионате Азии в Таиланде
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Тренерский штаб мужской команды Казахстана по боксу определился с составом на участие в чемпионате Азии, который пройдет с 29 ноября по 11 декабря в Чиангмае (Таиланд), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olimpic.kz
Наша страна в Таиланде будет представлена в 13 весовых категориях.
До 48 кг - Санжар Ташкенбай,
до 51 кг - Сакен Бибосынов,
до 54 кг - Махмуд Сабырхан,
до 57 кг - Оразбек Асылкулов,
до 60 кг - Бейбарыс Жексен,
до 63,5 кг - Мухамедсабыр Базарбайулы,
до 67 кг - Дулат Бекбауов,
до 71 кг - Абылайхан Жүсупов,
до 75 кг - Диас Молжигитов,
до 80 кг - Ерасыл Жакпеков,
до 86 кг - Бекзат Нурдаулетов,
до 92 кг - Сагындык Тогамбай,
свыше 92 кг - Айбек Оралбай.
Чемпионат Азии пройдет с 29 ноября по 11 декабря.