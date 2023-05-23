Кто научит учителя?

Об этом в рамках поездки в область Абай проинформировал педагогов министр просвещения РК Гани Бейсембаев.

Внимание учителей было обращено на основные направления по обеспечению качественного образования, профессионального развития и изменения в правилах проведения Национального квалификационного тестирования (НКТ).

– Министерством ведется комп­лексная работа по формированию кадрового резерва «1 000 лидеров изменений образования». Главная задача – развитие у педагогов личностных, профессиональных, управленческих, аналитических навыков и компетенций. Программа будет включать психологический тест, который поможет выявить тип и успешность молодых педагогов, будущих руководителей, – сказал главный педагог страны.

Он напомнил, что на открытии первой сессии Мажилиса Парламента VIII созыва Глава государства предложил упростить правила НКТ для педагогов. Министерством ведется работа по усовершенствованию системы аттестации учителей. Будут пересмотрены процесс формирования портфолио и направление «Методика преподавания».

На сегодняшний день в облас­ти Абай насчитывается более 12 тыс. педагогов, из которых свыше двух тысяч исследователей и 95 мастеров.

Гани Бейсембаев посетил ряд организаций образования в отдаленных селах области Абай. Среди них Аршалинская основная школа Жарминского района, Урджарская средняя школа им. И. Жансугурова, государственный детсад «Ертөстік», Урджарский колледж в селе Таскескен, средняя школа им. Шынкожа батыра, средняя школа № 3 в Аягозском районе.

Министр ознакомился с работой по обеспечению безопасности детей, состоянием школьных туа­летов, организацией школьного питания и оснащением материально-технической базы, дал ряд поручений по созданию необходимых условий для развития образовательных учреждений.

По итогам поездки с акиматом области Абай подписана региональная Дорожная карта развития системы образования, которая включает конкретные меры по решению проблемных вопросов.