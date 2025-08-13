Кто пишет школьные учебники

Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Казахстанские школьные учебники разрабатываются в конкурентной среде

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Их создают частные издательства и авторские коллективы. Об этом творческом процессе рассказали в республиканском научно-практическом центре экспертизы содержания образования Министерства просвещения РК.

По данным центра, сегодня более 20 издательств разрабатывают учебники. Все они должны соответствовать государственным стандартам и учебным программам. В составе авторского коллектива один ученый и два педагога‑практика или методиста.

«Учебники проходят 5 этапов экспертизы: научная и педагогическая экспертиза, апробация (пилотное внедрение в школах), публичное обсуждение в онлайн-формате, доработка учебников и решение предметной экспертной комиссии», – пояснили в центре.

Все решения принимаются на цифровых, открытых платформах: etandau.gov.kz, e-expert.gov.kz и expertise.gov.kz. В центре добавили, что ежегодно педагоги самостоятельно выбирают наиболее подходящий учебник по своему предмету через платформу etandau.gov.kz.

