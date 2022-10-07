Кто получил Нобелевскую премию мира в этом году

Нобелевская премия мира этого года присуждена белорусским, российским и украинским правозащитникам. Лауреатами стали основатель центра «Весна» Алесь Беляцкий, российский «Мемориал» и украинский Центр гражданских свобод, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com.

Белорусский правозащитник, председатель правозащитного центра "Вясна" Алесь Беляцкий стал единственным индивидуальным получателем "нобелевки" в этом году.

Кроме того, премию мира за 2022 год с ним поделили 2 правозащитные организации: российский центр "Мемориал" и украинский Центр гражданских свобод ("Центр громодянських свобод").