Детский омбудсмен обратилась к казахстанцам

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Свое обращение Динара Закиева опубликовала на своей странице в Facebook, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Уполномоченная по правам детей напомнила, что в этом году в стране погибло 25 детей, 6 из них – от рук близких им людей.

"Нашли тело убитой семилетней девочки. Подозреваемая в преступлении мама ребенка, по предварительным данным, дала признательные показания. Другие дети из этой семьи будут размещены в ЦПД. Таким страшным последствиям зачастую предшествует целый ряд событий, связанных с неблагополучием, учетом, алкоголем, побоями", – считает Закиева. 

По ее словам, в 70% случаев в ходе следственных мероприятий выясняется, что кто-то обязательно что-то видел и знал, но не сообщил, не хотел вмешиваться, боялся и т. д.

"Одним из путей недопущения таких страшных последствий, насилия является именно наше с вами участие. Если вы видите, слышали, знаете о фактах угрозы безопасности детей, пожалуйста, звоните на номера «111» или «102». Конечно, информацию проверят, но если опасения подтвердятся, то вы сможете спасти чью-то жизнь", – заявила она. 

Детский омбудсмен отметила важность законодательных изменений, которые по поручению президента, предусмотрены в разработанном совместно с госорганами и депутатами законопроекте по безопасности детей. Одной из важнейших поправок Закиева считает криминализацию насилия, это – побои, легкий вред здоровью, совершенных в отношении детей.

"Ведь обеспечив неотвратимость наказания, мы можем предотвратить тяжелые последствия; исключение примирения по всем случаям насилия в отношении детей; инфраструктура помощи семьям, профилактика и т. д", - продолжила Закиева.

Она сообщила, что также создана социальная лаборатория для выработки дальнейших решений совместно со всеми НПО. 

"Принимая законы, мы должны обеспечивать их исполнение. Сейчас на 6,8 млн детей всего 303 сотрудника опеки, то есть на одного сотрудника приходится 22 тыс. детей. Вместе с тем, их функции включают в себя широкий спектр обязательств. Мировая практика показывает, что нормой является 1 сотрудник на 5 тыс. детского населения. Решением этого вопроса мы занимаемся сейчас с МП. Надеюсь, нас поддержат, и мы сможем создать фундамент профилактики", – написала омбудсмен.

В своем посте Динара Закиева напомнила о важности в преддверии Международного дня ребенка поделиться информацией о номере "111".

"В Контакт-центр "Экстренная служба 111" можно обратиться за помощью, сообщать о семье, которая находится в трудной жизненной ситуации, о случаях семейно-бытового насилия, о нарушении прав детей, о том, что ребёнок остался один на улице, в доме, машине или его жизни, здоровью угрожает опасность", - заключила она. 

#дети #закон #обращение #насилие #омбудсмен #Динара Закиева #опека

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