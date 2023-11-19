В убийстве своего ребенка призналась мать

Скрыть следы преступления ей помог знакомый, передает Kazpravda.kz
Полицейские установили подозреваемых в убийстве 7-летней Миланы Давыдовой, ранее пропавшей в Экибастузе, сообщает сайт МВД республики.
В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлены обстоятельства и причины безвестного исчезновения несовершеннолетней Миланы Давыдовой.
"По подозрению в убийстве несовершеннолетней сотрудниками полиции задержана мать и ее знакомый, который по ее просьбе скрыл следы преступления. Задержанные дали признательные показания", – говорится в сообщении.
Начато досудебное расследование, проводятся следственные действия. Работает специализированная группа. На месте находятся руководство ДП, прокуратуры и акимата Павлодарской области.
Заявление о пропаже девочки поступило в полицию Экибастуза 17 ноября.