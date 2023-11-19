В убийстве своего ребенка призналась мать

Полицейские установили подозреваемых в убийстве 7-летней Миланы Давыдовой, ранее пропавшей в Экибастузе, сообщает сайт МВД республики.

В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлены обстоятельства и причины безвестного исчезновения несовершеннолетней Миланы Давыдовой.

"По подозрению в убийстве несовершеннолетней сотрудниками полиции задержана мать и ее знакомый, который по ее просьбе скрыл следы преступления. Задержанные дали признательные показания", – говорится в сообщении.