Куандыка Бишимбаева не лишили родительских прав

Суд
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Дана Аменова
корреспондент

Апелляционная коллегия оставила в силе решение суда первой инстанции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на суд Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Бывшая супруга экс-министра Назым Кахарман обжаловала прежнее решение суда, который не стал лишать родительских прав Куандыка Бишимбаева.  

Назым Кахарман  просила лишить отца троих детей родительских прав, указывая, что дети испытывают психологический дискомфорт из-за его привлечения к уголовной ответственности и негативных публикаций со стороны общества в средствах массовой информации. Приговором суда ответчик ранее был осужден за убийство гражданской жены Салтанат Нукеновой.

В суде привели законодательные нормы, согласно которым человек может быть лишен родительских прав. Это уклонение от выполнения обязанностей родителя, в том числе злостное уклонение от уплаты алиментов; злоупотребление родительскими правами; жестокое обращение с детьми, физическое или психическое насилие над ними, покушение на их половую неприкосновенность; злоупотребление алкоголем или наркотиками, азартными играми. А также совершение умышленного уголовного правонарушения против жизни или здоровья своего ребенка, супруга либо других членов семьи.

«Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано, поскольку по отношению к детям такие действия ответчиком не допущены.  Уголовное правонарушение совершено не в отношении члена семьи. Суд также принял во внимание согласие отца на изменение фамилии детей и разъяснил истцу право обращения с данным вопросом в орган РАГС. Данное решение обжаловано истцом. На момент апелляционного рассмотрения, ответчиком выданы согласия на изменение фамилии и выезд детей за границу. Апелляционная инстанция оставила решение суда без изменения», – говорится в  сообщении.  

Там же добавили, что судебный акт вступил в законную силу.

Напомним, КУИС назвал ложью информацию о побеге из колонии Куандыка Бишимбаева.  

#суд #Бишимбаев #родительские права #Назым Кахарман

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