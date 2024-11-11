Побег из колонии Бишимбаева опровегли в КУИС

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В ведомстве призвали не распространять недостоверную информацию и ориентироваться исключительно на официальные источники.

«В социальных сетях распространяется ложная информация о побеге осужденного Куандыка Бишимбаева. Эти сведения не соответствуют действительности. Данный осужденный отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности», – говорится в официальном сообщении.

Напомним, 13 мая в Астане вынесли приговор Куандыку Бишимбаеву. Экс-министра нацэкономики приговорили к 24 годам лишения свободы. Его родственника Бахытжана Байжанова признали виновным в укрывательстве преступления и назначили ему 4 года лишения свободы. Адвокаты осужденных подали на апелляцию, они пытались изменить приговор, переквалифицировав предъявленные статьи.