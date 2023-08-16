Куаныш Ергалиев покинул пост вице-министра

Эту должность он занимал с июня 2021 года.

Фото пресс-службы Правительства РК

Постановлением Правительства РК Ергалиев Куаныш Асылханович освобожден от должности вице-министра науки и высшего образования РК согласно поданному заявлению. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz.

Куаныш Ергалиев родился в 1982 году в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Карагандинский экономический университет «Казпотребсоюза», Tulane University, Harvard University.

С 2009 по 2014 годы работал на различных должностях в Министерстве здравоохранения РК.

С 2014 по 2019 годы работал в Назарбаев Университете.

2019 по 2021 гг. — ректор Университета им. Сулеймана Демиреля.

С июня 2021 года по настоящее время работал вице-министром науки и высшего образования РК.