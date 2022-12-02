Куанышбек Есекеев избран президентом Федерации дзюдо Казахстана

Фото Федерации дзюдо Казахстана

В Астане состоялась конференция Федерация дзюдо Казахстана, в ходе которой был избран новый президент этой структуры – председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.

Кандидатура нового главы Федерации была единогласно поддержана всеми 16 голосующими участниками конференции.

Куанышбек Есекеев поблагодарил участников конференции за оказанное доверие, подчеркнув, что в историю казахстанского дзюдо уже вписано немало славных страниц, и популярность этого олимпийского вида спорта в стране позволяет не только сохранить, но и преумножить успехи казахстанцев на международных аренах.

"Сейчас чемпионаты республики среди взрослых, а главное – среди юношей и молодежи по дзюдо ежегодно собирают более десяти тысяч спортсменов со всего Казахстана. Это говорит о том, что наш с вами вид спорта действительно привлекателен для молодежи. Шесть лет назад в Алматы была открыта Академия дзюдо, где у перспективных молодых ребят есть возможность тренироваться вместе со спортсменами из национальной сборной Казахстана – и, наверное, нам стоит делать больше таких шагов для популяризации дзюдо в стране, для выявления новых талантов, которые будут прославлять республику за рубежом и популяризировать нашу культуру и обычаи во всем мире», - подчеркнул он.

Есекеев Куанышбек Бакытбекович родился 10 июня 1975 года в Алматы. В 1996 году окончил Казахский Государственный Национальный Университет им. Аль-Фараби, по специальности "прикладная математика". Является кандидатом физико-математических наук. Председатель правления АО "Казахтелеком".