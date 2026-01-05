Куба объявила национальный траур по убитым в Венесуэле военным

В мире
47
Айман Аманжолова
корреспондент

Как заявил министр обороны Венесуэлы, при похищении Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес военные США убили значительную часть их команды безопасности, а также случайных людей

Фото: www.globallookpress.com/Telam

Из опубликованного президентского указа следует, что президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил в стране двухдневный национальный траур по 32 кубинцам, погибшим во время атаки США на Венесуэлу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ria.ru

"Объявить два дня национального траура с 6.00 5 января до 0.00 6 января 2026 года", - говорится в декрете, который опубликовала газета Granma.

Согласно документу, на время траура государственный флаг Кубы будет приспущен на зданиях органов власти и военных учреждений, приостанавливаются все праздничные и развлекательные мероприятия.

В указе отмечается, что 32 кубинца погибли в ходе боевых действий во время "преступного нападения, совершенного правительством Соединенных Штатов против братской Боливарианской Республики Венесуэла" в ночь на 3 января. Сказано также, что погибшие выполняли задачи по линии Революционных вооруженных сил и МВД Кубы по запросу венесуэльской стороны.

Президент Кубы подчеркнул в документе, что кубинские военнослужащие с достоинством исполнили свой долг и погибли в прямых боестолкновениях либо в результате бомбардировок военных объектов.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес ранее сообщил, что при похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес военные США убили значительную часть их команды безопасности, а также случайных людей, не уточнив числа погибших.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.

#гибель #военные #Куба #траур

