Куба отменила ежегодную ярмарку сигар из-за нехватки топлива

Об этом объявили организаторы на фоне продолжающихся последние несколько недель длительных отключений электричества, сообщает Euronews

В официальном заявлении организатор ярмарки и мировой монополист по продаже кубинских сигар, компания Habanos S.A., сообщила, что это решение было принято, чтобы «сохранить высокий стандарт качества мероприятия».

Ярмарка является ключевым событием для ценителей сигар и дистрибьюторов по всему миру, где посетители осматривают табачные плантации, участвуют в аукционах и наблюдают за последними достижениями отрасли.

Новая дата проведения 26-й сигарной ярмарки в заявлении Habanos S.A. названа не была.

В прошлом году мероприятие завершилось аукционом, на котором за партию желанных сигар ручной скрутки было заплачено 18 миллионов долларов. Компания также сообщила о рекордном объеме продаж - 827 миллионов долларов в 2025 году.

Нехватка топлива также нанесла ущерб туризму на острове: некоторые агентства отменили поездки, а правительство вынуждено закрывать отели и переселять туристов, чтобы сэкономить электроэнергию. Также были отложены некоторые культурные мероприятия, в том числе книжная ярмарка.

В конце января президент США Дональд Трамп пригрозил наложить тарифы на любую страну, продающую нефть на Кубу - Вашингтон оказывает давление на коммунистическое руководство острова с целью проведения политических и экономических реформ.

Куба импортирует около 60% энергоносителей и уже давно полагается на Венесуэлу и Мексику, поставляющие ей значительную часть нефти, но эти поставки были нарушены действиями США.

