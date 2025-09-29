В духовной столице тюркского мира завершился Asia Triathlon Cup Turkestan 2025, собравший сильнейших триатлетов не только из азиатского региона, но и со всего мира. Соревнования проходили с 26 по 28 сентября, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: triathlon.org.kz

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 12 стран: Казахстана, Кыргызстана, Австрии, Словакии, Чехии, Кореи, Германии, Японии, Эстонии, Финляндии, России и Белоруссии.

В рамках данного мероприятия прошли старты в следующих категориях и на различных дистанциях:

Elite – стандартная дистанция: 1,5 км плавание + 40 км велоэтап + 10 км бег.

Junior – спринт: 750 м плавание + 20 км велоэтап + 5 км бег.

Age Group – стандартная дистанция: 1,5 км плавание + 40 км велоэтап + 10 км бег.

В категории Elite Men чемпионом и бронзовым призёром стали атлеты из России, Денис Колобродов и Роман Минеев. Серебро в тяжелейшей конкурентной борьбе завоевал казахстанский атлет Дарын Конысбаев.

В категории Elite Women чемпионкой стала россиянка Татьяна Баскакова, серебро завоевала представительница Японии Минори Икено и бронзовым призёром стала Алина Синевич от Белоруссии.

В категории Junior Men весь пьедестал был занят казахстанскими атлетами: Елмурат Канай — первое место, Арсений Шевченко — второе место, Никита Дубовицкий — третье место.

В категории Junior Women первое и третье места завоевали наши казахстанские девушки, чемпионкой стала Аида Ким, серебро завоевала Ралина Артыкходжаева, представляющая Кыргызстан, третьей была Рамина Агабаева.

Атлеты продемонстрировали, что способны выдерживать тяжёлую конкурентную борьбу на высоком уровне, подтверждая готовность к выступлениям на международной арене, пробивая себе дорогу к олимпийскому рейтингу и укрепляя позиции Казахстана в мировом триатлоне.

Также в программу соревнований была включена категория атлетов Age Group, что вносит значительный вклад в популяризацию и массовость триатлона в стране. В соревнованиях приняли участие 93 спортсмена и одна команда.

На старт вышли участники из городов Казахстана — Астаны, Алматы, Атырау, Актобе, Туркестана, Шымкента, Караганды, Павлодара, Рудного, Экибастуза, Уральска, Атбасара, а также из Ташкента, Бишкека и Минска.

Самым молодым спортсменом стал участник 2007 года рождения, а самым опытным — триатлет 1964 года рождения.

Особым событием для казахстанских триатлетов стало посещение этого старта легендарным триатлетом Марком Алленом, шестикратным чемпионом мира Ironman. Его напутствие стало важным символом преемственности и вдохновения для всех спортсменов, вышедших на старт в Туркестане.