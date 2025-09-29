Кубок Азии по триатлону завершился в Туркестане

Спорт
0
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В духовной столице тюркского мира завершился Asia Triathlon Cup Turkestan 2025, собравший сильнейших триатлетов не только из азиатского региона, но и со всего мира. Соревнования проходили с 26 по 28 сентября, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: triathlon.org.kz

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 12 стран: Казахстана, Кыргызстана, Австрии, Словакии, Чехии, Кореи, Германии, Японии, Эстонии, Финляндии, России и Белоруссии.

В рамках данного мероприятия прошли старты в следующих категориях и на различных дистанциях:

Elite – стандартная дистанция: 1,5 км плавание + 40 км велоэтап + 10 км бег.

Junior – спринт: 750 м плавание + 20 км велоэтап + 5 км бег.

Age Group – стандартная дистанция: 1,5 км плавание + 40 км велоэтап + 10 км бег.

В категории Elite Men чемпионом и бронзовым призёром стали атлеты из России, Денис Колобродов и Роман Минеев. Серебро в тяжелейшей конкурентной борьбе завоевал казахстанский атлет Дарын Конысбаев.

В категории Elite Women чемпионкой стала россиянка Татьяна Баскакова, серебро завоевала представительница Японии Минори Икено и бронзовым призёром стала Алина Синевич от Белоруссии.

В категории Junior Men весь пьедестал был занят казахстанскими атлетами: Елмурат Канай — первое место, Арсений Шевченко — второе место, Никита Дубовицкий — третье место.

В категории Junior Women первое и третье места завоевали наши казахстанские девушки, чемпионкой стала Аида Ким, серебро завоевала Ралина Артыкходжаева, представляющая Кыргызстан, третьей была Рамина Агабаева.

Атлеты продемонстрировали, что способны выдерживать тяжёлую конкурентную борьбу на высоком уровне, подтверждая готовность к выступлениям на международной арене, пробивая себе дорогу к олимпийскому рейтингу и укрепляя позиции Казахстана в мировом триатлоне.

Также в программу соревнований была включена категория атлетов Age Group, что вносит значительный вклад в популяризацию и массовость триатлона в стране. В соревнованиях приняли участие 93 спортсмена и одна команда.

На старт вышли участники из городов Казахстана — Астаны, Алматы, Атырау, Актобе, Туркестана, Шымкента, Караганды, Павлодара, Рудного, Экибастуза, Уральска, Атбасара, а также из Ташкента, Бишкека и Минска.

Самым молодым спортсменом стал участник 2007 года рождения, а самым опытным — триатлет 1964 года рождения.

Особым событием для казахстанских триатлетов стало посещение этого старта легендарным триатлетом Марком Алленом, шестикратным чемпионом мира Ironman. Его напутствие стало важным символом преемственности и вдохновения для всех спортсменов, вышедших на старт в Туркестане.

 

 

#Туркестан #триатлон

Популярное

Все
Сменился министр просвещения Казахстана
В Алматы встретили футболистов команды «Реал Мадрид»
Almaty Marathon 2025 стал рекордным по числу участников-иностранцев
Глава МСХ проверил ход реализации проекта по возрождению сорта «Апорт»
Жаслан Мадиев возглавил новое министерство
В Акорде разъяснили последние кадровые перестановки
Жандос Умиралиев назначен первым заместителем Генпрокурора РК
Театр «Астана Балет» завоевал серебряную медаль на Всемирном фестивале танца
Новые учебники апробируют в казахстанских школах
Экс-министру сельского хозяйства КНР вынесен смертный приговор
Группу квартирных воров задержали в Туркестанской области
Касым-Жомарт Токаев и Серджо Маттарелла провели переговоры
Милад Карими стал победителем этапа Кубка вызова по спортивной гимнастике
«Невозможное становится возможным»: казахстанская художница – о встрече с Джеки Чаном в Алматы
Президента Италии торжественно встретили в Акорде
Знаменитый Дубайский фонтан откроется после реконструкции
В Дубае создадут зону для беспилотного транспорта
Крупный наркопосев ликвидировали полицейские Кызылорды
Дальнейшее углубление партнерства обсудили президенты Казахстана и Италии
Холода накроют юг Казахстана
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Должникам теперь не скрыться
Какие участки дорог перекроют в Астане
Токаев провел ряд встреч и переговоров в Нью-Йорке
Супертайфун «Рагаса» идет на Вьетнам
Сел за решетку на всю жизнь
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Четыре страны признали палестинское государство
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Олимпиады в цифровом формате: платформу SMART Daryn разработали в Казахстане
В алматинском акимате придумали способ повысить вдвое зарплату дворникам
Лучших операторов беспилотников определили в Жамбылской области
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
В Москве объявлен победитель «Интервидения»
Первая в Центральной Азии Академия ФИФА
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Кубок Senat Open разыграли в Астане
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова

Читайте также

Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Казахстанский футбол: перспективы и проблемы на пути развит…
Первому капитану футбольной сборной суверенного Казахстана …
Олимпийская надежда страны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]