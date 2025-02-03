Кубок Дэвиса: казахстанские теннисисты обыграли сборную Пакистана в Астане

В заключительной четвертой игре противостояния Денис Евсеев за 36 минут разгромил Ахмада Куреши со счетом 6:0, 6:0

Фото: ФТК

В Астане завершились матчи плей-офф первой мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Пакистана, сообщает Kazpravda.kz

По данным ФТК, в заключительной четвертой игре противостояния Денис Евсеев за 36 минут разгромил Ахмада Куреши со счетом 6:0, 6:0. Это была первая игра Дениса в составе сборной Казахстана на Кубке Дэвиса.

Ранее Александр Шевченко и Тимофей Скатов обыграли в парной встрече Акила Хана и Музаммила Муртазу со счетом 6:4, 7:6. Таким образом, счет в противостоянии Казахстан - Пакистан 4:0.

В первый день очки казахстанской команде принесли Александр Шевченко и Бейбит Жукаев. Благодаря этой победе Казахстан вернулся в мировую группу 1.

Напомним, ранее казахстанский теннисист одолел немца Доминика Кепфера во втором круге турнира категории АТР 250 в Монпелье (Франция). Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2.