Куда подевался сжиженный газ в Шымкенте?

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С минувшего воскресенья на газозаправочных станциях города появились очереди. Некоторые автомобильные газонаполнительные станции (АГЗС) сообщили, что отпускают топливо только по талонам. Как минимум десять из имеющихся 56 АГЗС не обслуживают автовладельцев, не имеющих на руках талонов.

Что делать автомобилистам, переоборудовавшим свои автомобили под сжиженный газ, не понятно. По официальным данным административной полиции Шымкента на сжиженном газе зарегистрировано 49 538 автомобилей.

Между тем запасы сжиженного газа в городе по состоянию на 14 ноября 2023 года составляли 314 тонны.

Чтобы понять много это или мало, достаточно сказать, что на три месяца четвертого квартала для города установлен лимит в объеме 21 923 тонн. На октябрь выделили 6 525 тонн, на ноябрь – 7 520 тонн и на декабрь – 7 878 тонн. При этом средняя ежемесячная потребность мегаполиса в 2023 году определена в 9 500 тонн.

В городском акимате сообщили, что в октябре Минэнерго выделило дополнительный объем сжиженного газа - 504 тонны.

Нехватка топлива спровоцировала рост цен. На городских АГЗС сжиженный газ теперь отпускают по 64 тенге.