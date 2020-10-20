Куклы офлайн и онлайн
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Раушан Шулембаева, Алматы
Каким образом можно было помочь театрам, музеям, библиотекам, концертным площадкам, вынужденным в дни пандемии COVID-19 повсеместно закрыться? Страна, до сих пор живущая, по сути, взаперти, могла остаться без «пищи» для разума и души. В этой ситуации своевременной стала государственная поддержка творческих людей. Их не отправили в бессрочный отпуск, они продолжали получать заработную плату, хотя билеты на выставки, концерты, спектакли не реализовывались.