Куклы офлайн и онлайн

Каким образом можно было помочь театрам, музеям, биб­лиотекам, концертным площадкам, вынужденным в дни пандемии COVID-19 повсеместно закрыться? Страна, до сих пор живущая, по сути, взаперти, могла остаться без «пищи» для разума и души. В этой ситуации своевременной стала государственная поддержка творческих людей. Их не отправили в бессрочный отпуск, они продолжали получать заработную плату, хотя билеты на выставки, концерты, спектакли не реализовывались.

Артисты, музыканты, художники смогли представить свое творчество в виртуальном пространстве, где получили, образно говоря, бесплатную цифровую прививку. И на­учились профессионально общаться со зрителем не только офлайн, но и онлайн, а миллио­ны казахстанцев, не выходя из дома, смогли наслаждаться их мастерством без каких-либо условий платной подписки.

Режиссер театра кукол Антон Зайцев рассказывает, что все спектакли они сделали дос­тупными в Интернете. Более того, актеры с удовольствием «пошли» в социальные сети на встречу со своим зрителем. Они всей душой желают, чтобы именно добрые и благородные куклы помогали детям знакомиться с искусством. И ради этого выкладываются на 200%, когда половину творческой энергии дарят кукле, чтобы она «дышала», и зритель поверил ей. Именно этим театр кукол отличается от драматического: между актером и зрителем находится кукольный персонаж. Да, он управляется человеком и говорит его голосом, но все же имеет свой характер.

Еще артисты ведут онлайн-рубрики «Спокойной ночи», утреннюю зарядку для малышей, проводят мастер-классы по кукловождению, изготовлению сказочных персонажей. Главное, учат «работать мозгами» и руками, чтобы «рождение» куклы всегда имело смысл. При этом актеры научились сами снимать и монтировать онлайн-передачи. А как иначе? Малыши ждут их каждый день.

– Недавно мы провели премьеру концертного спектакля, посвященного 90-летию народного артиста Казахстана, известного композитора Шамши Калдаякова, которого в народе называют королем казахского вальса, – рассказывает Антон Зайцев. – Звучали его лучшие произведения, были задействованы куклы разных систем – планшетные, перчаточные куклы, марионетки. Вместе с ними на сцене пели и танцевали актеры.

Возможно, в театр смогут прийти студенты. Юноши и девушки признаются, что с нетерпением ждут разрешения на практику в театре, они соскучились по его неповторимому запаху закулисья. Увлеченные ребята готовы сверхурочно оставаться на репетициях или в роли бутафора, чтобы научиться мыслить и оживлять куклу. Неправильно думать, что дос­таточно взять проволоку, кусок яркой ткани, промазанной желатином, добавить смелую фантазию, и – вуаля – кукла готова. Нет, театр кукол – это не только детское развлекательное действо, это прежде всего театр, где мыслят философски, метафорами и символами. Кукла должна стать душой артиста, иногда парадоксальной, но всегда интересной и убедительной.

В стародавние времена, как рассказывали студенты, кукловодам приходилось нелегко, недовольные зрители запросто могли их выгнать и не заплатить. Артисты даже рисковали свободой, чтобы устами кукольных героев говорить правду правителям. Понятно, что за такую смелость их могли заточить в подземелья-зинданы. Спасая свои жизни, кукловоды стали закрывать лица ширмой.

Сегодня артисты выходят на сцену с открытыми лицами, вместе с залом радуясь и сопереживая героям. Хочется пожелать, чтобы их искусство оставалось доступным и офлайн, и онлайн. Диджитал формат предоставляет для этого много возможностей.